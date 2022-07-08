الآلاف يؤدون صلاة فجر يوم عرفة في المسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين زحفوا من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل لأداء صلاة الفجر في يوم عرفة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت العديد من الحواجز في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحاولت منع المصلين من الوصول للأقصى إلا أنهم تحدوا هذه الإجراءت واستطاعوا الوصول والصلاة في الأقصى.

وقد أم المصلين في صلاة فجر اليوم الشيخ خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة.

وعقب صلاة الفجر بدأ المصلون بالتكبير والتهليل والدعاء للمسجد الأقصى، وبإنهاء الاحتلال إحياء لسنة الرسول الكريم في يوم عرفة.

وتجري في المسجد الأقصى الاستعدادات على قدم وساق، لاستقبال عشرات آلاف المصلين في صلاة اليوم الجمعة التي تتوافق مع يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك غداً السبت.

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