تمديد الهدنة ليس حباً باليمن بل خوفاً منه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المحبشي أكد في تصريح لـ"قناة المسيرة"، اليوم الأربعاء، ان "إرسال الأمريكيين المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات تعبير جديد على أصل المعركة وأن السعودي والإماراتي مقاول فقط".

وأكد أن تحالف العدوان يرتب أوراقه للمرحلة المقبلة، وإن أرادوا استمرار الحرب فالقوات المسلحة والشعب اليمني حاضرين بالتوكل على الله.

وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أكد مساء أمس، أن جهود الأشقاء في سلطنة عمان أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة، مشدداً على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار.

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