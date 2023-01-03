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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٣٨ ص

غازبروم الروسية تزيد إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا

غازبروم الروسية تزيد إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا

قال المدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز، أليكسي ميلر، إن الشركة زادت صادرات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ميلر لم يحدد على وجه الدقة كمية الغاز في البيان الذي نُشر على حساب غازبروم على منصة تليغرام.

وقال إنه تمت زيادة الشحنات اليومية إلى المستوى المخطط له لعام 2023 في 31 ديسمبر، "قبل الموعد المقرر لذلك بعدة أيام".

وقال إنه "اعتباراً من الأول من يناير، وصلت غازبروم إلى مستوى جديد من إمدادات الغاز إلى الصين".

وبموجب عقد مع شركة "إس إن بي سي" الصينية، من المقرر أن ترفع غازبروم تدريجياً تدفقات الغاز في خط أنابيب باور أوف سيبيريا إلى أن تصل إلى 38 مليار متر مكعب في السنة في عام 2025.

وبالنسبة للعام الجاري، تم التخطيط في الأصل أن تكون الإمدادات 21 مليار متر مكعب مقابل 15 مليار متر مكعب في عام 2022.
/انتهى/
رمز الخبر 1929432

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