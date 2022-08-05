إيران حصلت على إنجازات كبيرة في مجال صناعة الدفاع وقطاع تكنولوجيا الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أثناء زيارته لمعرض قدرات وزارة الدفاع في الإنتاج والاقتصاد القائم على المعرفة، إلى إنجازات وزارة الدفاع في مختلف المجالات و قال: "صناعة الدفاع وقطاع التكنولوجيا الدفاعية كانا دائمًا في طليعة العالم وهو نفس الشيء في بلدنا.

وأضاف: بشكل رئيسي في قطاع الدفاع، حيث يتم الوصول إلى التقنيات الناشئة، ثم يتم استخدامها ثم تدخل قطاعات أخرى وتؤثر على الصناعة وحياة الناس. الحمد لله، لقد حدث هذا في بلادنا وبتوجيهات من قائد الثورة الاسلامية، كانت صناعة الدفاع من بين الرواد في المجال القائم على المعرفة.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: على الرغم من العقوبات القاسية، فإن علماء الصناعة الدفاعية لم ييأسوا فحسب، بل وضعوا البحث الموجه نحو النتائج على جدول أعمالهم ومن خلال خلق القدرة على ابتكار التكنولوجيا وابتكار المنتجات، فقد تمكنوا لتحقيق قدرة مستقرة وموثوقة يمكننا تحقيقها اليوم.

وأوضح إسلامي: بطبيعة الحال، هذه القدرة واسعة وفعالة لدرجة أنها يمكن أن تدعم جميع القطاعات ويمكن للقطاعات الأخرى الاستفادة من الفائض التكنولوجي.

وفي إشارة إلى زيارته لمعرض قدرات وزارة الدفاع في الإنتاج والاقتصاد القائم على المعرفة، قال: لقد استمتعت برؤية الجهود التي يبذلها الأصدقاء في مختلف الصناعات في وزارة الدفاع اليوم، وأشكر الله أنهم قاموا بذلك. وآمل أن يواصلوا هذا المسار بسرعة وأن يستمروا في ريادة هذا المجال.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على التوازن القيادي. إذا لم تكن هناك قيادة وظهرت تقنيات في العالم لا يدركها قطاع الدفاع لدينا هذا الامر يسبب دهشة لنا، فهذا يعني أن مجمع الدفاع في البلاد لم يقم بعمله بشكل صحيح، وبالتالي، يتحرك على حافة المعرفة أمر لا بد منه ويجب على المرء أن يتحرك دائمًا نحو هذه الرؤية القوية والمثيرة.

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