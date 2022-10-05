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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٣ ص

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زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية

زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية

صرح مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان الزلزال ضرب مدينة خوي بشمال محافظة اذربيجان الغربية في الساعة 3.51 حب التوقيت المحلي (+4.5 تغ) وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 7 كيلومترات من مدينة خوي, كما شعر بها سكان مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية الواقعة على بعد 160 كيلومترا عن مدينة خوي.

هذا واعلن قائمقام قضاء خوي ان الزلزال تسبب باصابة 150 شخصًا بجروح طفيفة بسبب الخوف والهروب من المنازل.

واضاف ذبيح الله كاظمي : لحسن الحظ، لم يقع ضحايا جراء هذا الزلزال، حتى الآن، لكن أصيب 150 شخصًا بسبب الخوف والهروب من منازلهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لغرض العلاج.

وحول الخسائر المادية جراء وقوع الزلزال، قال قائمقام خوي: تشهد بعض مناطق المدينة تصدعات وانهيار لبعض جدران المباني القديمة، ويقوم المسعفون بالتحقيق في الأضرار، وجميع إدارات الإطفاء والهلال الأحمر والمراكز الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد.

وتابع كاظمي: لا توجد مشكلة في مدينة خوي، وانقطع الكهرباء في بعض المناطق فقط لفترة وجيزة، وتم حل المشكلة على الفور.

/انتهى/

رمز الخبر 1926964
https://ar.mehrnews.com/news/1926964/

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