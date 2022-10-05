الشعب الايراني يتجاهل الدعايات المضللة لأعداء الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء، عبدالرحيم موسوي، قال اليوم الاربعاء، في رسالة بمناسبة حلول يوم قوات الامن الداخلي الإيراني، أن التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة بحاجة إلى محيط آمن ويتحقق ذلك في ظل جهود قوات الامن الداخلي.

وأضاف القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "في الأيام الأخيرة دافعت قوى الأمن عن أمن الحدود باقتدار ضد مؤامرات الأعداء ، والتي تجسدت على هيئة أعمال الشغب وقد تعرضت هذه القوات لاصابات واهانات لكنها استمرت في تنفيذ مهامها بقوة ، من أجل سلامة وراحة الشعب ومنعت تدمير الممتلكات العامة وإهانة المقدسات".

وأكد: "إن الشعب الايراني العظيم يتجاهل الدعايات المضللة لأعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الايرانية، و يعتبر الشرطة والجيش والقوات المسلحة والحرس الثوري والتعئبة ملجأ ومأمنا له".

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