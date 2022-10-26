الفيفا تشيد بـ 5 لاعبين ایرانیین فی مونديال قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشر الاتحاد العالمي لكرة القدم(الفيفا) تقريرا على موقعه أشاد فيه بـ5 لاعبين ايرانيين في المنتخب الايراني الذين سيلعبون في مونديال قطر وهم أمير عابدزاده وأحمد نوراللهي، وأميد نورافكن، ومهدي طارمي، وسردار آزمون.

وقدم الفيفا في تقريره امير عابدزاده كحارس مرمى الايراني في المونديال مضيفا أنه قبل أربع سنوات، احتل حارس مرمى المنتخب الإيراني علي رضا بيرانوند آنذاك، بينما كان أمير عابد زاده البالغ من العمر 25 عامًا يشاهد المباراة من على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وتابع: في ذلك الوقت، لم يتلق أي فريق من بين 16 منتخباً تم إقصاؤهم من دور المجموعات أهدافا أقل من إيران (2) وإذا أرادت المنتخب الايراني تحقيق حلمها بعيد المنال بالتقدم إلى الدور التالي في أقرب بطولة إلى أرضها (قطر) ستكون حراسة المرمى ضد لاعبين مثل هاري كين وجاريث بيل وكريستيان بوليسيتش ذات أهمية كبری و يبدو أنه من خلال الذهاب إلى كأس العالم 2022 ، تم تكليف عابد زاده بهذه المهمة.

وبحسب الفيفا، فإن المواجهة مع أمريكا ستكون لحظة خاصة بالنسبة لعابدزاده، الذي كان والده أحمدرضا عابدزاده قائد منتخب إيران في مباراته ضد الولايات المتحدة في مونديال 1998 بفرنسا.

وكذلك قدم الفيفا أميد نورأفكن وأحمد نوراللهي في تقريره كلاعبين سيتألقان في كأس العالم مشيرا إلى تقدم نورافكن في موقع الدفاع الأيسر للمنتخب الايراني وكذلك تحول نوراللهي إلى أحد لاعبي خط الوسط الأكثر موثوقية في إيران وآسيا.