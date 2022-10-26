الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت(ع) يلتقي أمير عبد اللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى آية الله رضا رمضاني ، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت اليوم (الأربعاء) ، بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ، واجرى معه جولة من المحادثات .

وأشار آية الله رمضاني في هذا اللقاء إلى التعاون الجيد للجهاز الدبلوماسي مع المجمع العالمي لأهل البيت (ع) على صعيد عقد الدورة السابعة لمؤتمر المجع العالمي لاهل البيت ، وأكد على تعزيز التآزر والتعاون بين وزارة الخارجية والمجمع العالمي من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر .

وأضاف اية الله رمضاني ان تكريس الحوار وتبادل الآراء بين النخب العلمية والسياسية في العالم الإسلامي والاهتمام بالعقلانية والعدالة والكرامة الإنسانية المستوحاة من حياة الإئمة الأطهار (عليهم السلام) هو المخرج من التحديات والأزمات الحالية.

وبدوره أشار وزير الخارجية إلى جهود الأعداء لإحداث الانقسامات بين المسلمين ، وأكد على دور ومبادرات المجمع العالمي لاهل البيت في توضيح الوجه الحقيقي للإسلام وخطاب السلام والعدالة الإسلامية.

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