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١٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٤ م

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:

إيران ترفض نص مسودة اجتماع مجلس المحافظين

إيران ترفض نص مسودة اجتماع مجلس المحافظين

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان المشاركين في اجتماع مجلس المحافظين كتبوا مسودة في حال يعلمون جميع البنود المكتوبة فيها غير صحيحة وترفضها الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي صباح اليوم الأربعاء، ردا على اجتماع مجلس المحافظين ومسودة القرار ضد إيران: ان اتخاذ سياسة الضغوط القصوى ونشر الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل امريكا والصهيوني وفرض العقوبات امرا مدمنون عليه، وهذه هي سياستهم.

وتابع القول اسلامي: كتبوا مسودة في حال يعلمون جميع البنود المكتوبة فيها غير صحيحة وترفضها الجمهورية الإسلامية الايرانية، المهم أن إيران لديها خطة للنهوض ببرنامجها في القطاع النووي، و في نفس الإطار تستمر أنشطتها.

ورفض رئيس منظمة الطاقة الذرية زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد زيارة من الوكالة على جدول الأعمال". المهم أن وزارة الخارجية تتابع استمرار المفاوضات، وهذا يتم بطرق مختلفة.

وأشار إسلامي إلى: ما كان يتعلق بمنظمة الطاقة الذرية هو الرد على جميع الادعاءات والاتهامات التي فعلناها، ولو كانت لديهم نوايا حسنة وكانوا سيواصلون المفاوضات لما قدموا مسودة بهذا الحجم.

وقال اسلامي: توقعنا أن تكون حسن نية الجمهورية الإسلامية والإجابات المنطقية فعالة وتسمح للمسار الطبيعي وغير السياسي والأسلوب والمعايير المهنية بأن تكون المعايير الرئيسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927970

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