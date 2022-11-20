اسلامي: إصدار قرارات متعددة ضد إيران لن تسبب أي تعطيل في سير برنامجنا النووية

وأفادت، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد اسلامي، حول القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، لقد قلنا بالفعل أن إصدار القرار هو إجراء غير بناء للحفاظ على أقصى قدر من الضغط ولن يساعد الأطراف الأخرى على حل القضايا القائمة.

وأضاف إسلامي: سمعنا من مدير عام الوكالة وهو يشدد على أن إصدار القرار لن يساعد في دفع الأمور إلى الأمام. ويبدو أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة معتادة على استخدام أساليب ضغط مختلفة، بما في ذلك إصدار قرارات وعقوبات، ومن الواضح أن مثل هذه الضغوط لن تنتهي.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية أن هذا التصرف الخاطئ والموافقة على القرار ضد بلدنا سيأتي برد قوي من إيران كما قيل من قبل، وأوضح: البرامج النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تسير وفق قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان، وإصدار قرارات متعددة ضد إيران لن تسبب أي تعطيل في سير هذه البرامج.

وقال إسلامي: كل البرامج التي نتبعها على الساحة الوطنية هي من أجل رفاهية وتقدم الأمة الإيرانية.