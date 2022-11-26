مقتل مستوطن ثانٍٍ متأثرا بجراحه في تفجيرات القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت وسائل الاعلام الصهيونية، أن "مستشفى شعاري تسيديك الإسرائيلي"، أعلن عن مقتل مستوطن ثانٍ كان أصيب بجروح بالغة جراء عملية التفجير الذي وقع على مدخل القدس قبل يومين متأثرا بجراحه.

وكشفت القناة 12 العبرية عن صورة واسم المستوطن القتيل الثاني من تفجيرات القدس، وقالت القناة العبرية تحت بند سمح بالنشر، أن المستوطن هو"تيدسا تشوما 50 عامًا من أصول إثيوبية".

ويوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر 2022، وقع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا، أسفرا عن مقتل مستوطن وإصابة 22 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة، وفق الحصيلة النهائية التي أعلنت عنها آنَذاك المصادر الطبية الصهيونية.

المصدر: فلسطين اليوم

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