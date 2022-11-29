هولندا تفوز على قطر وتحسم تأهلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسم المنتخب الهولندي، صدارة المجوعة الأولى بكأس العالم قطر 2022 ، وذلك بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 2/0 ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد البيت في ختام مباريات المجموعة.

وأحرز هدفي هولندا كل من كودي جاكبو وفرينكي دي يونج في الدقيقتين 26 و 49. جاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر المنتخب الهولندي على الكثير من فتراتها ، ونجح في حسم أموره بأقل مجهود.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الهولندي إلى 7 نقاط تصدر بهم قمة المجموعة الأولى ، بينما بقي رصيد قطر خاليا من النقاط بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

** الشوط الأول

بداية المباراة جاءت سريعة من قبل الفريقين، وإن وضحت الأفضلية للمنتخب الهولندي الذي سيطر على مجريات الأمور مبكرا في محاولة لحسم أموره بتسجيل هدف وفض وإنهاء الصراع في المجموعة الأولى بغض النظر عن نتيجة مباراة السنغال والإكوادور.

وبادر المنتخب الهولندي بتنظيم أكثر من هجمة شكلت خطورة على مرمى مشعل برشم حارس قطر ودفاعه الذي تحمل ضغطا كبيرا منذ الدقيقة الأولى للمواجهة. بمرور الوقت بدأ المنتخب القطري الدخول في أجواء المباراة وحاول مبادلة الهجمات مع منافسه لكن لم ترق محاولاته للخطورة الحقيقية على المرمى الهولندي.

** هدف أول

وكان من الطبيعي أن تسفر السيطرة الهولندية عن هدف، وهو ما تم بالفعل في الدقيقة 26 التي شهدت أول أهداف الطواحين عبر كودي جاكبو بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى.

وزادت محاولات المنتخب القطري على المرمى الهولندي بعد الهدف الأول ، وسيطر على مجريات الأمور بالفعل ، بعدما تراجع منافسه فجأة بعد الهدف وبدا وكأنه اكتفى بهذا الهدف في الشوط الأول ، لكن بقيت محاولات العنابي على استحياء دون خطورة حقيقية.

** الشوط الثاني

بدأ المنتخب الهولندي الشوط الثاني باحثا عن الهدف الثاني ، وهو ما تحقق بالفعل بعد أقل من 5 دقائق ، وذلك عندما انطلق تيم بار من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية ارتدت من الدفاع القطري وحارس مرماه مشعل برشم لتجد فرينكي دي يونج الذي لم يتوان عن تسديدها في المرمى مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وسادت حالة من الهدوء بعد الهدف الهولندي وانحصرت الكرة في وسط الملعب في الكثير من أوقات اللقاء باستثناء هجمات قليلة من الفريقين لم ترق للخطورة المطلوبة باستثناء تسديدة هولندية في الدقائق الأخيرة ارتطمت بالعارضة.

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