حسام زملط: صمت قادة العالم قبال جرائم "اسرائيل" دليل على المشاركة في الجريمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تغريدة للسفير الفلسطيني اليوم السبت، والتي ارفقها بمقطع فيدو يظهر الجريمة البشعة بحق الشاب الفلسطيني "عمار مفلح" من مدينة نابلس، الذي قضى بواسطة اطلاق احد جنود الاحتلال النار من مسافة صفر عليه.

وكتب "زملط"، ان نابلس التي شهدت اليوم قتل شاب فلسطيني، تحولت الى احدى "المسالخ الاسرائيلية". ولفت السفير الفلسطيني في تغريدته، الى ان قوات الاحتلال عمدت بعد استهداف الشاب عمار، الى منع وصول الاطباء اليه.

وصرح، ان الشهيد عمار مفلح، هو رابع مواطن فلسطيني قضى على ايدي الصهاينة في غضون اليومين الاخيرين؛ بعد ان قتل جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي 5 فلسطينيين في الضفة الغربية. وفي تغريدة اخرى، اكد زملط على ان القوات الصهيونية ماضية في هذه الجرائم، لانها واثقة بانها لن تواجهة اي مسائلة على تداعيات سلوكها الاجرامي.

واشار الدبلوماسي الفلسطيني، الى ان صمت القادة في العالم قبال هذا التصعيد العنصري مؤشر على انهم شركاء في هذا العنف./انتهى/