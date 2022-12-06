الخارجية الايرانية تدين تفجيري مزار شريف وجلال آباد بأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الاعمال الارهابية التي وقعت اليوم في مدينتي مزار شريف وجلال آباد الأفغانية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الأفغان.

وأعرب كنعاني عن تعازيه لذوي ضحايا هذه الاعتداءات الارهابية داعيا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت الشرطة الأفغانية أن 7 شخصا قتلوا وأصيب 12 آخرين جراء انفجار لغم على جانب من طريق حافلة لموظفي شركة نفطية في مزار شريف.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مصادر إخبارية أفغانية عن انفجار اخر في مدينة جلال آباد.

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