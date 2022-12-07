الصحة الإيرانية تعلن تسجيل وفاة واحدة و41 إصابة جديدة بكورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الإيرانية قالت في بيانها الصادر، اليوم الاربعاء، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، فقد اشارت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و559 الفا و999 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و649 حالة.

وأشار البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و383 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و81 الفا و436 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

/انتهى/