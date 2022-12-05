الصحة الإيرانية تسجل 5 وفيات و69 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أشارت في بياناً لها اليوم، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، إلى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و559 الفا و924 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و645 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و330 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و77 الفا و37 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

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