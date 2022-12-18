كنعاني: مزاعم أمريكا كاذبة وجزءاً من الحرب الدعائية الأمريكية ضدنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كنعاني قال بهذا الصدد: إن المسؤولين الأمريكيين واستمرارا لمزاعمهم السياسية التي لا أساس لها وأفعالهم غير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يشككون في التعاون الدفاعي والعسكري التقليدي بين إيران وروسيا!.

وتابع المسؤول الإيراني ان هذه الحملة الدعائية التي يقوم بها الأمريكيون، والتي تقوم على اطلاق الأكاذيب والخداع، تتم بأهداف مختلفة، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإثارة الإيرانوفوبيا والتستر على إثارة الحروب.

وأضاف متحدث الخاريجة الإيرانية: كما أعلنا مرارا، ان التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي، يتوسع في إطار المصالح المشتركة، وبما يتوافق مع الحقوق والالتزامات الدولية للبلدين، وليس ضد أي دولة ثالثة.

وأكد المسؤول الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل بشكل مستقل في تنظيم علاقاتها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية مع مراعاة القوانين والأنظمة الدولية ولا تأخذ إذناً من أحد.

/انتهى/