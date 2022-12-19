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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٨ م

صنعاء ترفع ملفات جرائم العدوان إلى المحكمة الجنائية الدولية

صنعاء ترفع ملفات جرائم العدوان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أكد وزير حقوق الانسان علي الديلمي أن صنعاء بصدد رفع ملفات جرائم العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الديلمي، في تصريح لقناة المسيرة اليوم الاثنين، نحن جاهزون لطلب المحكمة الدولية وملفاتنا جاهزة، فقط الإشكالية في الحماية التي توفرها أمريكا للمجرمين.

وأوضح أن الدور الأمريكي والبريطاني هو الأخطر في عرقلة قضايا المطالبة بمحاكمة المجرمين.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي يمثلان إشكالية أمام ملف حقوق الانسان وهم من يتاجرون بدماء اليمنيين، معتبرا أن مجلس الأمن وآلياته يمثلان جزء من الإشكالات أمام التحرك لفضح الانتهاكات وجرائم العدوان

وذكر وزير حقوق الانسان أن هناك أكثر من 170 منظمة عربية ودولية أصدرت بيانات تدعوا لمحاسبة دول العدوان على جرائمها في اليمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1928996

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