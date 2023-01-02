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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:١٧ م

نتنياهو سوف يزور الإمارات مطلع الأسبوع المقبل

نتنياهو سوف يزور الإمارات مطلع الأسبوع المقبل

أكدت وسائل اعلام صهيونية أن زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي، تعتبر زيارته العلنية الأولى إلى الإمارات منذ توقع اتفاقيات التطبيع، ما تسمى "اتفاقيات أبراهام"، خلال ولاية حكومته السابقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتوجه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات، مطلع الأسبوع المقبل و يأتي ذلك في أول زيارة خارجية لنتنياهو منذ عودته إلى السلطة وتشكيل حكومة متطرفة، سعيًا إلى تعزيز العلاقات مع دول عربية في الخليج الفارسي.

وقالت القناة "14" العبرية، إن "زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي، تعتبر زيارته العلنية الأولى إلى الإمارات منذ توقع اتفاقيات التطبيع، ما تسمى "اتفاقيات أبراهام"، خلال ولاية حكومته السابقة، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب."

وأضافت القناة أن" نتنياهو سيبحث مع المسؤولين في الإمارات "تعزيز" العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأبو ظبي "تمهيدًا لإطلاق المرحلة التالية من اتفاقيات أبراهام"على حد قولها.

يذكر أنه هنأ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بعودته إلى السلطة مجدداً، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية.

/انتهی/

رمز الخبر 1929394

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