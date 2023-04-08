حرس الثورة يعلن عن مناورة بحرية دولية دعماً للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البحرية في حرس الثورة في إيران، يعلن عن إجراء مناورة بحرية في المياه الشمالية والجنوبية لإيران، بالتزامن مع عدد آخر من الموانئ حول العالم.

أعلن قائد القوات البحرية في حرس الثورة في إيران، العميد علي رضا تنغسيري، إجراء مناورة بحرية دولية، الخميس المقبل، دعماً للشعب الفلسطيني.

وأشار تنغسيري، إلى أنّ المناوة ستجري في المياه الشمالية والجنوبية لإيران، بالتزامن مع عددٍ آخر من الموانئ حول العالم.

وفي السياق، أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الجمعة، عن إدانة طهران للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوبي لبنان.

وقال كنعاني إن "هذه الاعتداءات، التي نُفّذت استمراراً لتدنيس المسجد الأقصى، والهجوم الوحشي على المصلّين الفلسطينيين، تُعَدّ انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى رد فعلٍ رادعٍ وفعّالٍ من المجتمع الدولي، مُحمّلاً العالم والمنظمات الدولية "مسؤوليةَ الأعمال العدوانية لـكيان الاحتلال".

وأشار كنعاني إلى تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ضرورةَ عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ موقف قوي، تؤكد فيه الدول الإسلامية الوحدة في دعمها الشعب الفلسطيني المظلوم، ومنع تكرار تدنيس المسجد الأقصى، ووقف العمليات العدوانية ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

ومنذ أيام،دعا رئيسي، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي، "من أجل اتخاذ موقف مشترك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الصهيونية".

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