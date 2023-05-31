القوات المسلحة الإيرانية تؤكد رصدها جميع الأقمار الصناعية التي تمر عبر سمائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس هيئة الجغرافية في القوات المسلحة الإيرانية، العميد فخري في مقابلة صحفية نشرت اليوم الاربعاء " يجب ان نعلم طبيعة الاقمار الصناعية التي تعبر الاجواء الايرانية ومهامها ، وهذا يحظى باهمية لنا، كافة الدول المتقدمة في العالم تفعل هذا، كل جسم طائر يعبر اجواء البلاد يمكن ان يكون لاهداف سلمية أو يستخدم للتجسس".

وتابع العميد فخري: ان صيانة فضاء البلاد هي من مهام القوات المسلحة ، وكما تقوم هذه القوات برصد ومراقبة تردد الطائرات بواسطة مختلف المعدات فان رصد ومراقبة الاقمار الصناعية ايضا هو من مهام القوات المسلحة وان جزءا من هذا العمل هو من مهام مؤسستنا التي تراقب كافة الاقمار الصناعية وتقدم المعلومات اللازمة في هذا الصدد الى المؤسسات المعنية في البلاد.

وشدد ايضا على وجود الحاجة لامتلاك قمر صناعي خاص للبلاد مهمته هي تحديد المواقع قائلا ان جدولا زمنيا محددا تم وضعه لامتلاك ايران عدد من الاقمار الصناعية المخصصة لتحديد المواقع (الاستمكان) وان هذا الامر سينجز بالتعاون بين مؤسسة الفضاء الايرانية ووزارة الدفاع ، ونامل في ان يتم قريبا استقرار اقمار صناعية ايرانية مخصصة للاستشعار عن بعد وتحديد المواقع في الفضاء.

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