قائد الثورة: توظيف المُتَعلِّمات في مراكز صنع القرار مسألة هامة..إيران تحتج على صحيفة "شارلي إبدو"

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على سلوك صحيفة "شارلي إبدو"

استدعت الخارجية الايرانية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى طهران على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة التي نشرتها جريدة فرنسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخارجية الايرانية تستدعي السفير الفرنسي لدى طهران على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للمقدسات الدينية والوطنية في إيران التي نشرتها جريدة فرنسية.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "استدعاء السفير الفرنسي جاء اعتراضاً على إهانة مجلة فرنسية للمرجعية الدينية والمقدسات والقيم الإسلامية".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن "إيران لن تسمح أبداً بإهانة مقدساتها وقيمها الإسلامية"، مشدداً على أنه لا يحق لفرنسا بذريعة حرية التعبير إهانة مقدسات المسلمين والبلدان الأخرى".

قائد الثورة الاسلامية: توظيف السيدات المتعلمات في مراكز صنع القرار مسألة هامة

اعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، مسألة توظيف المتعلمات في مراكز صنع القرار قضية هامة قائلا: "طبعا انا افكر بهذا الموضوع وعلينا أن نجد طريقة لذلك."

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم، الاربعاء، مجموعة من السيدات المتعلمات والناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية في حسينية الامام الخميني (رض) وذلك عشية ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء(س).

وقال آية الله الخامئني: "انه عقد اليوم هنا لقاء ممتع ومفيد وأنا سعيد جدًا لما تمكنا من عقد هذا اللقاء . هذا اللقاء كان لقاء نسائياً خالصاً ومليئاً بالمفاهيم المتميزة والممتازة حتى الآن وحتى هذه اللحظة، حيث كانت المحادثات التي ألقتها السيدات جيدة جدًا وقد استفدت منها حقًا."

آية الله جنتي: المتورطون في اغتيال الشهيد سليماني سينالون القصاص بالتأكيد

أكد أمين مجلس صيانة الدستور في ايران، أية الله جنتي، اليوم الأربعاء أن كل الذين كان لهم دور في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه سيدفعون بالتأكيد ثمن هذا العمل اللاإنساني وسينالون القصاص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجلس صيانة الدستور، آية الله أحمد جنّتي، قال في إشارة إلى ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاقه في الـ3 من ديسمبر: "نحتفي بالذكرى السنوية لهذا الشهيد الكريم، ونشكر كل من الأخوة في إيران والعراق ودول أخرى ، على جهودهم لإحياء ذكرى الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما".

وأضاف: "الشهيد سليماني كان عدوًا بارزًا للمنظمات الإرهابية ومن اغتاله أظهروا أنهم عرابون للإرهابيين".

متحدث الحكومة الإيرانية: العدو فشل في تجییش ادواته الاعلامية للنیل من تقدم ايران وتطورها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني، علي بهادري جهرمي أن أعداء إيران فشلوا في محاولة حشد قوتهم وأدواتهم الإعلامية بأن يضعوا عقبة في طريق نمو البلاد وتطورها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيراني، علي بهادري جهرمي، حضر لقاء مع نخبة من العلماء والأساتذة والنخب والناشطين الإعلاميين من العالم الإسلامي الذين يزورون ايران للمشاركة في الملتقى الدولي لمدرسة الشهيد سليماني ، ورد على أسئلتهم حول قضايا المنطقة وإيران.

ورحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، في هذا اللقاء الحميم بالحضور ، مشيرًا إلى ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني وإقامة مراسم لتخليد ذكراه في جميع أنحاء إيران ودول أخرى وقال : الحضور الملحمي للناس والتعبيرعن الحب في هذه المراسم هو علامة على ذروة المودة وتواصل قلوب الناس مع أبطال الحرية والجهاد ، وهذا الحب يتزايد يوما بعد يوم.