الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام أوكرانيا السريع إليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المصدر إلى أنه خلال القمة الثنائية التي ستعقد في 3 شباط/فبراير، “ستوافق دول الاتحاد الأوروبي على أن أوكرانيا قد قطعت شوطا طويلا، وقد أحرزت تقدما كبيرا في الإصلاحات”.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك لن يكون هناك وعد بالعضوية السريعة.

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في وقت سابق بأن بلاده تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون العامين المقبلين، لكن أحدا في بروكسل لا يرى ذلك أمرا واقعيا، حسب صحيفة “بوليتيكو”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “لا أحد في الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا أمرا واقعيا”،

وأوردت تصريح مسؤول أوروبي رفيع المستوى بأن “التوقعات في كييف عالية للغاية، لكن من الضروري استيفاء جميع الشروط التي حددتها المفوضية الأوروبية”.

المصدر: وكالات

/انتهى/