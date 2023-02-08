كنعاني: لا نخطط لاغلاق القنصلية الأذربيجانية في مدينة تبريز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار ناصر كنعاني إلى ظروف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان بعد الهجوم على سفارة هذ البلد في طهران، قائلا: "كما اكدنا مرارًا وتكرارًا من خلال مواقف وزارة الخارجية، فإن السياسة الرسمية للجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار يقوم على تطوير العلاقات والحفاظ عليها".

وردا على تصريحات بعض المسؤولين الأذربايجانيين بان حادثة السفارة كانت مخططا له مسبقا وكذلك بعض التكهنات بشأن إغلاق قنصلية هذا البلد في تبريز، قال: "الموقف الرسمي للبلاد في هذا الصدد واضح جدا وليس هناك خطة من الجمهورية الاسلامية الايرانية لاغلاق قنصلية جمهورية اذربيجان في تبريز."

وأعرب كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب تركيا وسوريا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب هذين البلدين الاثنين الماضي واضاف: "الهلال الأحمر الايراني يواصل إرسال مساعدات إنسانية وفرق طبية وإغاثية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في هذين البلدين".

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