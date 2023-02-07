كنعاني ينفي مزاعم بناء مصنع لإنتاج المسيرات من قبل إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني خلال زيارة لوكالة مهر للأنباء، ردا على سؤال حول مزاعم بناء مصنع لانتاج 6000 مسيرة من قبل إيران وروسيا لاستخدامها في الحرب باوكرانيا، في الأساس هذه الأخبار تعتبر كذب.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: للأسف، فإن الدول التي تعد من أكبر مصدري الأسلحة والمعدات إلى جانب واحد من الحرب تريد تضليل الرأي العام العالمي من خلال نشر أخبار كاذبة ومزيفة.

مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست في جانب واحد من الحرب ولا في الجانب الآخر، مضيفا: ان إيران لا تسعى حتى إلى متابعة مثل هذه الخطط.

وأشار كنعاني إلى أن نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتمثل في تشجيع الأطراف على اللجوء إلى حل سياسي وكذلك تشجيع المجتمع الدولي على المساعدة في تشكيل حل سياسي لإنهاء الحرب.

ويشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" زعمت إرسال وفد إيراني إلى روسيا بهدف تقييم بناء مصنع قادر على إنتاج 6000 طائرة مسيرة صممها هذا البلد لاستخدام روسيا في حرب أوكرانيا.

ونقلت هذه الصحيفة عن مسؤولين من دولة حليفة للولايات المتحدة قولهم إن بناء هذا المصنع جزء من التعاون العسكري المتنامي بين طهران وموسكو.

علاوة على ذلك ، يُزعم أن هذا الوفد الإيراني رفيع المستوى زار المكان المخطط لبناء وتشغيل مصنع الطائرات المسيرة في الخامس من يناير.

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