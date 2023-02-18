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١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٦:٤٦ م

قافلة مساعدة إنسانية لبنانية مؤلفة من 29 شاحنة إلى متضرري الزلزال في سورية

قافلة مساعدة إنسانية لبنانية مؤلفة من 29 شاحنة إلى متضرري الزلزال في سورية

انطلقت اليوم القافلة الثانية من حملة (رحماء) والمؤلفة من 29 شاحنة تحمل المساعدات الإغاثية المهداة من الشعب اللبناني إلى متضرري الزلزال في سورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت اليوم القافلة الثانية من حملة (رحماء) والمؤلفة من 29 شاحنة تحمل المساعدات الإغاثية المهداة من الشعب اللبناني إلى متضرري الزلزال في سورية.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في تصريح له: “إن الواجب الإنساني والديني يحتم علينا مدّ يد العون للمتضررين من كارثة الزلزال في سورية”.

وأضاف دعموش: “من واجبنا التخفيف من معاناة وآلام الشعب السوري في هذه الكارثة، والوقوف إلى جانبه في ظل هذا الحصار اللاإنساني الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية وبعض أدعياء حقوق الإنسان عليه”.

وأوضح أن الشاحنات المرسلة تضم 516 طناً من المساعدات الإنسانية والطبية والعينية، وهي مهداة من الشعب اللبناني إلى الشعب السوري الشقيق، وإنه ستنطلق خلال الأيام القادمة القافلة الثالثة من حملة رحماء.

/انتهى/

رمز الخبر 1930768

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