منذ انتصار الثورة الإسلامية على نظام الشاه في شباط/فبراير من العام 1979 وصولاً إلى هذه الأيام، شهدت إيران الاسلامیة نقلات علمية و تکنولوجیة هامة و استطاعت "غزو" المرتبة الأولى عالميًّا في العديد من المجالات العلمية والتكنولوجية، رغمًا عن الحصار المفروض علیها عالمیاً منذ 40 عامًا، واستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأولية والأساسية الذي تعجز عن تحقيقه دولًا تعيش رفاهية اقتصادية. وكالة مهر للأنباء تسلط الضوء علي أخر أخبار التقدم العلمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر ملف " الإنجازات العلميّة الإيرانية رغم الحصار".