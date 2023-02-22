سياسي أنصار الله: تمادي العدو الصهيوني في اعتداءاته يأتي بدعم أمريكي وتواطؤ أنظمة التطبيع

وأكد سياسي أنصار الله في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن العدو الصهيوني ما كان له أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني لولا الدعم الأمريكي والتواطؤ المشين من قبل الأنظمة العربية المطبعة والعميلة.

وأهاب بجميع الشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها بإسناد الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل ما يلزم من وسائل الدعم وفي المقدمة منها الدعم العسكري.

وجاء في البيان: ندين بشدة اقتحام قوات العدو الصهيوني نابلس وما ارتكب من مجزرة دامية أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

وأضاف: إن العدو الصهيوني ما كان له أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني لولا الدعم الأمريكي والتواطؤ المشين من قبل الأنظمة العربية المطبعة والعميلة.

ودعا المكتب السياسي لمساندة الشعب الفلسطيني المقاوم، بالقول: إننا نهيب بجميع الشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها بإسناد الشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل ما يلزم من وسائل الدعم وفي المقدمة منها الدعم العسكري.

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