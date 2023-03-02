عبد اللهيان: نافذة وصولنا لاتفاق مازالت مفتوحة/ تقارير السي إن إن حول أحداث الشغب كانت مسيسة وخاطئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية، صرح خلال المقابلة، أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، مشيراً الى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الاعلامية، مبيناً أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي.

وأكد الوزير الإيراني على أن "نافذة التوصل الى اتفاق في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة لكن إذا أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".

وعن تعاطي شبكة "سي إن إن" مع احداث الشغب الاخيرة في ايران، اعتبر وزير الخارجية أن التقارير التي روجت لها الشبكة الأمريكية انها "مسيسة وخاطئة".

وأضاف المسؤول الإيراني، "لم يتم القبض على اي شخص خلال المسيرات السلمية، سوى تلك الاحتجاجات التي تطورت الى أعمال عنف بفعل عناصر خارجية، وجرى خلالها الاعتداء على قوات الامن؛ حيث تم اعتقال البعض منهم في تلك الاحداث".

وأشار وزير الخارجية الإيراني الى مكرمة العفو الواسعة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، والتي شملت المتهمين في هذه الاضطرابات، قائلا : ان جميع المعتقلين تم الافراج عنهم سوى البعض الذين تورطوا في جرائم قتل ورفعت شكاوى ضدهم.

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