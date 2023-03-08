أمير عبد اللهيان يتفقد المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حسین أمیر عبداللهیان إلى مطار مدينة أديامان على بعد 700 كيلومتر جنوب شرق عاصمة ترکیا أنقرة، لتفقد المناطق المتضررة من الزلزال في هذا البلد.

وکان في استقباله المسؤولون المحليون لمدینة أديامان لدى وصوله إلى المدینة.

ویرافق أمير عبد اللهيان في هذه الزيارة رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

ووصل حسين امير عبداللهيان إلى مطار أنقرة الدولي اللیلة الماضیة، وقال فور وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة : لقد جئنا إلى هذا البلد لنعرب عن تعاطفنا مع الشعب والحكومة التركية في الزلزال الذي ضرب هذا البلد.

والتقی وزير الخارجية اليوم الأربعاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة.

/انتهی/