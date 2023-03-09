عبد اللهيان: وجود الصهاينة في القوقاز تهديداً للمنطقة... 15حالة وفاة و644 اصابات جديدة بكورونا

رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع السوداني على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد

أكد الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، ظهر الأربعاء ، أثناء تهنئته بعيد ميلاد صاحب العصر والزمان (ع): ان "العلاقات بين شعبي إيران والعراق ودية وتاريخية ومتأصلة في الثقافة والحضارة والعقائد العميقة المشتركة.

واستعرض الرئيس الايراني آخر تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين ، لا سيما الاتفاقيات البناءة التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران ، وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون ، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف .

وبدوره هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، في هذا الاتصال الهاتفي حكومة وشعب إيران بعيد ميلاد صاحب العصر والزمان (عليه السلام) ، وقال: إن حكومة العراق وشعبه يقدّران على الدوام دعم ومساعدة إخوانهم الإيرانيين خاصة في الأوقات الصعبة.

وزارة الأمن الإيرانية تصدر بيان حول حادثة تسمم بعض طلاب المدارس

أكدت وزارة الأمن الايرانية في بيان لها حول تسمم بعض الطلاب أنها بدأت في التحقيق بالأمر منذ ظهور الحالات الأولى في مدينة قم وشكلت هذه التحقيقات الأساس لبدء تحقيقات من جهات أخرى في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الأمن الايرانية، اصدرت أمس الأربعاء بيانا لها، بشأن تسمم بعض الطلاب في عدد من مدارس البلاد، جاء فيه انه فيما يتعلق بمسألة المعاناة التي واجهها بعض طلاب عدد من المدارس في البلاد والتي حدثت في الأسابيع الأخيرة ، فان منتسبي وزارة الامن بداوا التحقيق اللازم منذ الأحداث الأولى التي وقعت في البلاد والتي بدأت في مدينة قم المقدسة ، وأصبحت هذه التحقيقات أساسًا لإدخال بعض الأجهزة الأخرى المتعلقة بالموضوع ثم ، بالتوازي مع تكرار أحداث مماثلة ، ركزوا أكثر وأكثر على هذه القضية ووسعوا نطاق البحث.

واضاف البيان انه على الرغم من اكتشاف أسباب بعض الحوادث السابقة من خلال سلسلة من التحقيقات والمتابعات ، إلا أن استحالة التعميم العلمي للحالات المكتشفة على جميع الحالات المبلغ عنها ، تجعلنا نتريث في الإعلام حتى نحصل على نتائج صحيحة يمكن تعميمها على باقي الحالات.

وتابع البيان : الآن وبعد الأوامر الحاسمة والمطاعة للقائد الحكيم للثورة الإسلامية (مد ظلة العالي) بشأن تلك الأحداث وبعد حضوررئيس الجمهورية آية الله الدكتور رئيسي في وزارة الإمن حيث جدد تاكيده على الأوامر السابقة في هذا الصدد ، واستجابة للمطالبة المشروعة للمراجع التقليد ، وأئمة الجمعة المحترمون ، وأولياء الطلاب الاعزاء وغيرهم من فئات الشعب الايراني فان منتسبي وزارة الامن يؤكدون انهم سيواصلون بكل ما اوتوا من قوة وخبرة وما لديهم من معدات تحقيقاتهم الأمنية والفنية ومتابعتهم بشكل مستمر على مدار الساعة وبلا كلل وبالتعاون مع جميع الأجهزة التابعة في الوسط الامني المقتدر في البلاد ، حتى يتم تحقيق نتيجة حاسمة ونهائية، وانهم لن يدخروا شيئا على هذا الطريق حتى التضحية بحياتهم...

كنعاني يدين تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية المعادية لإيران في بغداد

ادان المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المعادية لإيران في بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، تصريحات المعادية لإيران لوزير الخارجية الألماني في بغداد.

وأكد ناصر كنعاني: "اولا، كان من المتوقع أن تعتذر وزيرة الخارجية الألمانية لشعبي إيران والعراق عن التصرفات المخزية التي ارتكبتها حكومة هذا البلد في الماضي، بدلا من محاولتها لنقل مزاعم لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية بهدف إخفاء تاريخ جرائم بلاده في دعم نظام صدام ضد إيران ، وكذلك الجريمة المخزية المتمثلة في تزويد نظام البعث بالأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد الإيرانيين العزل والمواطنين العراقيين".

وفي إشارة إلى دور إيران الذي لا يمكن إنكاره في دعم وحدة أراضي العراق واحترام سيادة هذا البلد، قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية: "للأسف ، يوجد حاليًا عدد كبير من الجماعات الإرهابية والانفصالية المسلحة في ألمانيا والتي تلطخت أيديها بدماء مدنيين ايرانيين وعراقيين".

وأضاف كنعاني:"ان تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية ضد إيران من بغداد هي مؤشر على استمرار نهج الحكومة الألمانية الداعم للإرهابيين المسلحين والانفصاليين ضد الجمهورية الإسلامية واستمرار الجهود البائسة لإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين الجارين إيران والعراق"...

أمير عبد اللهيان: نعتبر وجود الصهاينة في القوقاز تهديدا خطيرا للاستقرار والسلام في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، اننا نعتبر وجود الصهاينة في منطقة القوقاز تهديدًا خطيرًا للاستقرار والسلام في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، الذي وصل تركيا اليوم الاربعا للتعبير عن تعاطف ومواساة ايران، حكومة وشعبا إلى تركيا حكومة وشعبا اثر الزلزال الذي ضرب هذا البلد، شارك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاويش اوغلو، بعد اللقاء معه في أنقرة.

وقال امير عبداللهيان: "نعبر عن تعاطفنا وتضامننا مع أبناء الشعب الأعزاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا ومع حكومة صديقتنا وشقيقتنا الجمهورية التركية... منذ الساعات الأولى للزلزال، أصدر قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية أوامر صارمة للتضامن ومساعدة الشعب المسلم في تركيا، وبينما شاركت المؤسسات ذات الصلة في إيران في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، في وفي الوقت نفسه دخل الهلال الأحمر الإيراني وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وقوات الحرس الثوري، بالتنسيق مع أخي مولود تشاويش أوغلو، المناطق المتضررة من الزلزال وقدموا خدماتهم للمنكوبين في ابعاد مختلفة.

وقال وزير الخارجية: "نحن نعتبر حزن تركيا على هذه المأساة الإنسانية حزن إيران، ونعتبر أنفسنا حزينين على هذا الحادث المأساوي. ونسأل الله من أجل ضحايا هذا الحادث المأساوي، وندعو الله الشفاء العاجل من هذا الحادث المأساوي".

وتابع: "اليوم ناقشنا القضايا الثنائية، وأجرينا مناقشات مهمة بشأن أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية... إن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هي إحدى القضايا التي تم تحقيقها أكثر من أي وقت مضى خلال العام ونصف العام الماضيين، ويرجع ذلك إلى إرادة قادة البلدين، وخاصة الحكومة الإيرانية الجديدة.... كذلك درسنا كيفية إزالة العقبات القائمة".

وأوضح امير عبداللهيان: "ناقشنا العلاقات الجمركية والقضايا المتعلقة للنقل بين البلدين... نؤكد على الشراكة الإقليمية بدلاً من المنافسة الإقليمية في ممرات النقل الإقليمية، بما في ذلك الممرات بين إيران وتركيا... من بين اهتماماتنا الرئيسية القضايا البيئية والمائية، ونتفق على أهمية استمرار امكانية استفادة إيران وسكان المناطق الغربية من البلاد إلى نهر أراس... تم تشكيل مجموعة العمل المشتركة قبل عام ونعتقد أنه ينبغي عليهم مواصلة التعاون"...

تسجیل 15حالة وفاة و644 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ایران

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 15 حالة وفاة جديدة و644 اصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية بفيروس كورونا الوبائي داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عبر بيانها أمس الأربعاء حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و571 الفا و996 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و922 حالات.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 963 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و457 الفا و451 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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