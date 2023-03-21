الجزائر: اتفاق إيران والسعودية سيسهم في تعزيز الأمن بالمنطقة

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الاتفاق الموقع بين السعودية وإيران سيسهم في تعزيز الأمن بالمنطقة وكذا الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك في بيان للوزارة صدر عقب استقبال أمينها العام عمار بلاني للسفير السعودي بالجزائر عبد الله النصيري.

وحسب المصدر نفسه جدد بلاني لضيفه "ترحيب الجزائر بقرار المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وأضاف أن "هذه الخطوة الإيجابية من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحسين قدرة الدول العربية والإسلامية على الاستجابة الجماعية والفاعلة للتحديات والمخاطر، والدفاع عن المصالح الحيوية للأمة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة".

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

/انتهى/