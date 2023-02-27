مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بعمليتي إطلاق نار قرب أريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء اليوم الاثنين، في عملتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل مستوطن جراء إطلاق النار على مركبته مباشرة بواسطة سلاح ناري، فيما أصيب أربعة آخرون بجراح بعد نحو عشرة دقائق من تنفيذ العملية الأولى التي وقعت بالقرب من المكان بالتحديد على شارع 90 في منطقة الأغوار، شمال البحر الميت.

وأشار الإعلام، إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وحضرت قوات من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى مكان العمليتين، وفرضت طوقًا أمنيًا بعد أن أغلقت عدد من الطرق ومداخل أريحا، حيث تجري عمليات تمشيط من أجل الوصول إلى المنفذ الذي تمكن من الإنسحاب، مستخدمة مروحيات ومسيرات.

وحسب الإعلام العبري، فإن المنفذ ترك سيارته وأضرم فيها النار قبل أن ينسحب.

ومن جهته، أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين يعتدون على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

يشار إلى أنه في يوم أمس، قتل مستوطنين بعملية اطلاق نار نفذها شاب فلسطيني داخل بلدة حوارة في نابلس، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان بسلام.

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