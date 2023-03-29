رئيسي: انتاج العلماء الإيرانيون ل 6 انواع من لقاح كورونا جعل البلاد بغنى عن استيرادها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا الرئيس الايراني حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي العلماء والباحثين، الى العمل على تحقيق مزيد من التقدم العلمي وتقديم حلول عملية لحل مشاكل البلاد.

وأشار آية الله رئيسي، مساء أمس الثلاثاء، على مأدبة الإفطار مع مجموعة من أساتذة الجامعات، إلى المكانة العلمية التي تتمتع بها ايران في المنطقة والعالم واعتبر المجتمع العلمي وخاصة العلماء سندا لتسريع النمو العلمي في البلاد.

وفي إشارة إلى حيل الأعداء لجذب النخب في البلاد، أكد رئيس الجمهورية: يجب أن نوفر الأرضية لحضور ونشاط العلماء الإيرانيين في داخل البلاد.

وأشار حجة الاسلام رئيسي إلى نجاح استخدام قدرات العلماء وأساتذة الجامعات في معالجة مشاكل البلاد، وقال: في السابق، كان الناس يذهبون إلى دول أخرى لتطعيم لقاح كورونا، لكن علمائنا بانتاج 6 أنواع من اللقاحات، جعلوا البلاد بغنى عن استيرادها.

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