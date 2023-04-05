رئيس دولة الإمارات یلتقي الرئيس الايراني قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يعقوب رضازاده: "الاتصالات بين وزيري خارجية إيران والإمارات قد بدأت، ويأتي ذلك بعد الاجتماع الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع رئيس دولة الإمارات، والاجتماع الذي تم تقييمه بشكل جيد.. أعتقد أنه بعد زيارة السيد شمخاني للإمارات، سنرى تطورا في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات".

وأضاف: "من المفترض أن يزور الرئيس الايراني الرياض تلبية لدعوة العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، والتي ستشمل بالتأكيد دولا أخرى أيضًا. وفي هذا الصدد، سيلتقي رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد ، مع الرئيس الايراني قريباً، وقديعقد هذا الاجتماع في إيران أو في الإمارات".

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشوري الاسلامي انه من المحتمل أن يقوم سلطان عمان في الأيام والأشهر القادمة بزيارة إيران لتسهيل هذا الأمر.

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