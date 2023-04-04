الخارجية الإيرانية تعلن تعيين رضا عامري سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية في الامارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تعيين "رضا عامري" سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية في دولة الامارات العربية المتحدة.

وكانت مصادر مطلعة، قد صرحت اليوم الثلاثاء، ان الخارجية الايرانية ستعين، رضا عامري، سفيراً جديدا لها في الإمارات وذلك بعد شغور المنصب لـ8 سنوات.

وكان نائب وزير الخارجية السياسي، علي باقري ،قد اشار في في شهر مارس، إلى أنه تم تعيين سفير إيران لدى الإمارات وهو يمر بالمراحل النهائية من العمل الإداري وسيتم إرساله إلى أبوظبي في المستقبل القريب.

ويشغل عامري منصب المدير العام لدائرة شؤون الايرانيين المقيمين خارج البلاد في الخارجية ومثّل بلاده لسنين في الجزائر و السودان و اريتيريا.

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