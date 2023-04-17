ميزات موقع التجارة الإلكترونية للحصول على خدمات عالية الجودة وراحة البال في وقت واحد

وكالة مهر للأنباء، ان جيف بيزوس، أحد أغنى الناس في العالم، جمع ثروته من خلال موقع التجارة الإلكترونية، أمازون! بفضل النمو الكبير في اهتمام الناس وتفضيلهم للتسوق عبر الإنترنت، كانت صناعة التجارة الإلكترونية واحدة من الصناعات المزدهرة على مدار العقدين الماضيين. من المتوقع أن تزداد نية الناس في التسوق عبر الإنترنت في المستقبل، لذا فإن إدارة نشاط تجاري عبر الإنترنت من خلال موقع إلكتروني أنيق للتجارة الإلكترونية سيكون فكرة تجارية رائعة. ومع ذلك، نظرًا لربحيتها، يتوق المزيد من الأشخاص للمشاركة في السوق للاستفادة من مزاياهم الخاصة. هناك عدد كبير من مواقع التجارة الإلكترونية التي تحاول جاهدة الحصول على جزء أكبر من كعكة الأعمال عبر الإنترنت. في مثل هذا السوق التنافسي مع مشاركين أكثر ذكاءً نسبيًا في السوق، من المهم جدًا أن تكون مستعدًا ومجهزًا، إذا كنت ترغب في بدء موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. هناك عدد كبير من الميزات والتسهيلات التي يتم اقتراحها للمستخدمين عبر الإنترنت من خلال مواقع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. من الواضح أنه كلما تم توفير المزيد من المرافق والميزات للعملاء المحتملين، سيتم تأمين العملاء الأكثر ولاءً لموقعك على الويب، حيث يسعى الناس للحصول على خدمات عالية الجودة وراحة البال في وقت واحد. لقد قمنا بإدراج أهم الميزات الأساسية أدناه، لمعلوماتك وأخذها في الاعتبار.

نوصيك بقراءة مقالة تصميم موقع التجارة الإلكترونية بالتأكيد.

ميزات المنتجات والسلع لمتجر عبر الإنترنت ":

• القدرة على عرض منتجات غير محدودة على شاشة بسيطة أو متغيرة

• امكانية وضع العلامات والتصنيف لسهولة وصول المستخدمين

• إمكانية تحميل معرض صور المنتجات والصور المختارة والمعلومات والمواصفات العامة والفنية.

• القدرة على عرض منتجات مختلفة في شكل متغير إلى جانب العديد من الخيارات ذات الصلة التي تؤثر على سعر المنتج النهائي مثل اللون والحجم وما إلى ذلك.

• القدرة على تسعير كل منتج على حدة، وتطبيق خصم خاص لكل منتج على حدة في الوقت المناسب

• عرض أفضل المنتجات مبيعًا والمنتجات الخاصة والمخفضة بالإضافة إلى العروض الخاصة

• عرض المنتجات ذات الصلة تلقائيًا أو عن طريق اختيار الإدارة

• عرض المنتجات التكميلية لكل منتج على حدة. على سبيل المثال، التوصية باستخدام الجوارب الرياضية، عندما يشتري شخص ما أحذية رياضية.

ميزات رضا المستخدم لمتجر عبر الإنترنت:

1. إجراءات تسجيل سهلة

2. سهولة عرض واختيار المنتجات للإضافة إليها أو إزالتها من عربة التسوق

3. خيارات دفع متعددة لتجربة تسوق مريحة

4. خيارات توصيل متعددة لتكون متوافقة مع احتياجات العملاء المختلفة

5. القدرة على عرض وتتبع الطلبات من قبل العملاء

6. امكانية استخدام كوبونات الخصم اثناء التسوق

7. القدرة على إنشاء قائمة الرغبات، وإضافة المنتجات المطلوبة للتسوق لاحقًا

8. القدرة على التعليق والترتيب لكل منتج. يجب تسليط الضوء على العملاء الذين اشتروا المنتج

9. ميزة البحث السهل على أساس اسم المنتج والفئة

10. ميزة التسجيل في النشرة الإخبارية

ميزات المتجر ولوحة الإدارة:

1. القدرة على إدارة أنواع مختلفة من الخدمات اللوجستية

2. إمكانية حساب ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى لكل منتج

3. ميزة إعداد التقارير بناءً على موضوعات مختلفة مثل نوع المنتج، والفئة، والإطار الزمني، وحجم المبيعات، والخصومات، وما إلى ذلك حسب الحاجة

4. إدارة المخزون وتعطيل المنتجات غير المتوفرة

5. إمكانية إرسال إنذار تلقائي وإرسال بريد إلكتروني إلى مدير الموقع في حالة بيع أي منتج منفرد

6. تقارير انفوجرافيك

7. إمكانية الاطلاع على أحدث الطلبات والقدرة على تغيير حالة الطلب

8. القدرة على وضع ملاحظة للعملاء

9. القدرة على إنشاء وإدارة أنواع مختلفة من كوبونات الخصم مثل نسبة الخصومات، وخصومات المبلغ الإجمالي، والخصومات المشروطة مثل الحد الأدنى لمبلغ التسوق، والمناسبات الخاصة، والخصومات على فئات المنتجات الخاصة، وما إلى ذلك.

10. نظام إدارة بوابة الدفع

يمكنك التحقق من خدمات تحسين محركات البحث و أسعار تحسين محركات البحث في دبي إذا كنت مهتمًا.

/انتهى/