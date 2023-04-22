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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٤٠ م

في ذكرى التأسيس.. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عزمها تزويد قوات حرس الثورة بمعدات متطورة

في ذكرى التأسيس.. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عزمها تزويد قوات حرس الثورة بمعدات متطورة

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم، اليوم السبت عزمها على تزويد قوات حرس الثورة الإسلامية بأكثر المعدات تطورا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية، اليوم السبت، عزمها على تزويد قوات حرس الثورة الإسلامية بأكثر المعدات تطورا.

وشددت وزارة الدفاع أنها ستوفر أحدث المنتجات والمعدات ومختلف التقنيات المتقدمة لحرس الثوة ولن تدخر أي جهد في سبيل تلبية احتياجاته.

وأعلنت: اليوم حرس الثورة الإسلامية في ذروة نموه ولا يتقدم في مهامه فحسب، بل هو أيضا المحرك والقوة الدافعة للبلاد.

وهنئت وزارة الدفاع في هذا اليوم المبارك جميع أفراد الأمة الإيرانية والقوات المسلحة وخاصة قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية، مؤكدة أنها ستدعم هذه المؤسسة الاستراتيجية كمظهر من مظاهر القوة، وستزودها بأحدث المنتجات والمعدات ومختلف التقنيات المتقدمة ولن تدخر جهداً في تلبية احتياجاتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1932540

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