نمو قيمة إنتاج المنتجات الدفاعية الإيرانية بنسبة 80 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد رضا آشتياني عن زيادة بنسبة 80٪ في قيمة إنتاج المنتجات الدفاعية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2022)، وقال: ان "تلبية احتياجات البلاد في المجالات الاستراتيجية والحساسة هو أحد الأهداف الرئيسية لفريق عمل الشراكة الوطنية والدفاعية ".

وأوضح العميد آشتياني، أن تطوير التعاون الثنائي بين قطاع الدفاع والقطاع الوطني، وخاصة في مجال الصناعة والتكنولوجيا، هو أحد التوجهات الرئيسية لوزارة الدفاع ، والذي أكده قائد الثورة (مد ظله العالي) ورئيس الجمهورية و قال: ان نقل فائض التقنيات الدفاعية إلى الدولة واستقطاب التقنيات التي تنتجها الشركات المعرفية والجامعات والمعاهد البحثية لقطاع الدفاع لتلبية احتياجات البلاد خاصة في المجالات الاستراتيجية والحساسة، هو أحد الأهداف الرئيسية لفريق عمل الشراكة الوطنية والدفاعية.

وصرح وزير الدفاع أن جزءًا مهمًا من نجاح الصناعة الدفاعية اليوم في الابتكار وقفزة الإنتاج مستمد من نهج التعاون هذا، وقال: في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، نما إنتاج المنتجات الدفاعية بنسبة 80٪ من حيث القيمة، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الدفاعية، فقد تضاعف أيضًا توفير احتياجات البلاد وإنتاج المنتجات المدنية.

واوضح العميد آشتياني إن إرادة وزارة الدفاع هي تعميق وتوسيع التعاون مع القطاعين الوطني والصناعي والمعرفي والخاص، واشار إلى إنشاء المقر الاقتصادي لوزارة الدفاع وقال: ان فريق عمل الشراكة الدفاعية -الوطنية هو أيضًا واحد من المؤسسات المهمة لخلق تفاهم مشترك وصنع السياسات والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة.

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