ندوة مشتركة جمعت أساتذة الجامعات الإيرانية وجامعة السليمانية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المشاركين ناقشوا في هذه الندوة العلمية أداء الاعلام وتحديد نقاط الضعف في مواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء الالكتروني وسبل معالجتها.

هذا وحضر هذه الندوة العلمية المشتركة ۹۲ من طلبة جامعة السليمانية حيث ناقشوا هذه المعضلات والمشاكل، ودعوا إلى استمرار التعاون العلمي بين الجامعات الإيرانية وهذه الجامعة.

وناقش الحاضرون في الندوة أهمية الفضاء الالكتروني وإعداد اشرطة الفيديو التي تساعد الطلبة في مواجهة الاعلام المضلل في هذا الفضاء وتقديم الاساليب الرئيسية لتوعية المخاطبين في العصر الجديد ورسم الصورة في القرآن الكريم وكيفية استخدام لغة البدن في إنتاج المحتوى في الفضاء الالكتروني.

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