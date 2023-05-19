السودان ...تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بجنوب دارفور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب شهود العيان، فإن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين المتصارعين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في عدة أحياء من مدينة نيالا في دارفور.

وقال الشهود:"إن اشتباكات تدور بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في عدة أحياء بالمدينة، وقد التزم السكان بيوتهم مع انتشار قوات الجيش والدعم السريع في الشوارع والطرقات".

وشهدت نيالا اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي، كغيرها من مدن البلاد، ثم تجددت الاشتباكات في 6 من أيار/ مايو الحالي، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

تجدر الإشارة إلى أنه يشهد السودان منذ الـ15 من نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، شملت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد، أوقعت مئات القتلى والجرحى.

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