استضافة إيران لأكثر من مليون سائح صحي فی العام الماضی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الصحة الإيراني عن تواجد مليون و 200 ألف سائح صحي في إيران لتلقي الخدمات الصحية والطبية، خلال العام الإيراني الماضي.

وقال بهرام عين الله خلال خطابه في اجتماع رؤساء ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج: "أن التقدم في مجال الصحة من أهم إنجازات الثورة الإسلامية؛ حيث تتفوق الجمهورية الإسلامية في مجال الصحة ليس فقط في المنطقة، بل أيضًا في العالم، وهي تتصدر قائمة الدول".

وأشار إلى ضرورة الدبلوماسية الصحية باعتبارها المحور الرئيسي لهذا الاجتماع، مضيفا: "اليوم، لا تمتلك الجمهورية الإسلامية فقط قوة صلبة، بل إن قوتنا الناعمة أيضا هي قدرة كبيرة يجب الانتباه إليها بجدية، و استخدام هذه القدرة في دبلوماسية الصحة سيكون ممكناً ومفيداً".

ولفت إلى إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الصحة، قائلا: "تمكنا من إنتاج ستة أنواع من اللقاحات في مجال كورونا في البلاد، و في العام الماضي، عالجنا أكثر من 1،200،000 مريض أجنبي في مستشفيات الدولة، معظمهم من أفغانستان والعراق وأذربيجان وباكستان وتركيا والهند وأرمينيا وتركمانستان ولبنان وطاجيكستان".

وأكد على تعزيز مستوى السياحة الصحية وتوسيعها في البلاد، قائلا: "إن مجال الولادة وأمراض النساء وجراحة العيون وجراحة العظام وجراحة التجميل وأمراض القلب والأوعية الدموية والمسالك البولية والعلاجات الطبية غير الضرورية والجراحة العامة والسرطانات والصدمات من أبرز مجالات السياحة الصحية في ايران".

وأشار إلى أن السياح يقرون بأن الأطباء الإيرانيين ماهرون وقادرون جدًا، مضيفا: "إن التكلفة المنخفضة والجودة العالية للعلاج، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة، وطرق العلاج الجديدة، والقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية، وسهولة الوصول ومناطق الجذب السياحي هي من بين عوامل اختيار إيران لتلقي الخدمات الطبية من قبل السياح الأجانب".

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