بكين: على واشنطن إظهار صدقها للحوار بين الجيشين الصيني والأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المتحدثة في بيان: "يجب على الجانب الأمريكي إظهار الصدق (حسن النية) واتخاذ خطوات عملية لتهيئة الظروف اللازمة للحوار والتفاعل بين جيشي البلدين".

ولم تؤكد ماو نينغ بشكل مباشر أن الصين أبلغت الولايات المتحدة رسميا برفض عقد الاجتماع، كما أنها لم تجب على سؤال حول الدور المحتمل للعقوبات الأمريكية ضد وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في هذا الشأن.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن الصين أبلغت الولايات المتحدة رسميا برفضها عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع على هامش منتدى شانغريلا للأمن الإقليمي المرتقب في سنغافورة.

المصدر: نوفوستي

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