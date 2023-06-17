منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا توجد كاميرات مراقبة نشطة في نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث بهروز كمالوندي عن اتفاق إيران الطوعي مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشآت أصفهان مع احدى الوكالات ولكن تحدثت عدد من وكالات الأنباء بخطا عن تفعيل الكاميرات في "نطنز".

وتحدث كمالوندي عن تركيب كاميرات في أصفهان، لكن في جزء واحد فقط من المقابلة، تم ذكر نطنز عن طريق الخطأ بدلاً من أصفهان، كما أفادت بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن تركيب كاميرات في منشآت نطنز.

هذا على الرغم من حقيقة أنه لا توجد كاميرات مراقبة نشطة في مركز شهيد أحمدي روشن للتخصيب (نطنز) تماشياً مع الاتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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