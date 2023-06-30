حملة كويتية لمقاطعة منتجات السويد رداً على حرق القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلق كويتيون حملة على مواقع التواصل لمقاطعة المنتجات السويدية، رداً على إقدام متطرف على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف بحماية الشرطة السويدية، في العاصمة ستوكهولم، الأربعاء.

ومزّق المتطرف سلوان موميكا (37 عاماً)، ذو الأصول العراقية، نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي يوم الأربعاء، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحاً إثر قرار قضائي.

ودشن مواطنون كويتيون حملة على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات السويدية، في ردّ على دعم حملة الإساءة إلى القرآن الكريم. واعتبر كويتيون أن حادثة الإساءة إلى القرآن والتي تأتي بدعم الحكومة السويدية، تعبر عن مساعٍ لاستفزاز المسلمين.

وعرض مواطنون كويتيون ملصقات لمجموعة من المنتجات السويدية للتعريف بها والحث على مقاطعة شرائها من قبل الآخرين.

ومنحت الشرطة السويدية ترخيصاً الأربعاء، وقالت في قرار مكتوب إن منظمها "يسعى إلى إحراق نسخة من القرآن، خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، بالتزامن مع احتفال المسلمين باليوم الأول من عيد الأضحى".

وجاء القرار في أعقاب إعلان محكمة الاستئناف السويدية، منتصف يونيو الجاري، عدم وجود مبررات لرفض مثل هذه الطلبات.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها بالسويد، ففي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة، مما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

/انتهی/