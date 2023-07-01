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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٣:٢٩ م

إيران تصدر 37 الف طنا من الروبيان المستزرع إلى 21 دولة

إيران تصدر 37 الف طنا من الروبيان المستزرع إلى 21 دولة

أعلن المدير العام لمكتب شؤون الروبيان وتربية المائيات المالحة التابع لهيئة الثروة السمكية الإيرانية، وحيد معدني، عن تصدير 37 ألف طن من الروبيان المستزرع خلال العام الماضي الإيراني إلى أكثر من 21 دولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وحيد معدني عن التخطيط لإنتاج الروبيان المستزرع في المياه المالحة في البلاد كمنتج موجه للتصدير، مضيفا: "فيما يتعلق بالإنتاج الموجه للتصدير من الروبيان في المياه المالحة، يعتبر وجود أسواق خارجية قوية مع ارتفاع سعر العملة للمنتج ومعدل التحويل في الدولة من العوامل المؤثرة في كمية العرض".

وقال: "في الوقت الحالي، يتم تصدير الروبيان المستزرع الإيراني إلى أكثر من 21 دولة، والمستوردون الخمسة الرئيسيون لهذا المنتج المائي هو روسيا والإمارات والصين وقطر وتركيا".

وصرح المدير العام لمكتب شؤون الروبيان وتربية المائيات المالحة أن صادرات البلاد من الروبيان في العام الماضي كانت أكثر من 37 ألف طن، موضحا: "ان من أهم أنواع الروبيان المستزرع في إيران هي نوع الفانامي".

وصرح معدني: "من أجل تطوير تصدير الروبيان المستزرع، تسعى هيئة الثروة السمكية الإيرانية إلى جذب المستثمرين لخلق تنوع في تغليف المنتجات وتوريدها، وقد تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال من خلال دعم إنشاء أسواق مائية إقليمية".

/انتهى/

رمز الخبر 1934559

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