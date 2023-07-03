الجامعة العربية تُدين عدوان الاحتلال على جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حملت الأمانة العامة للجامعة العربية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

وحذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وبدوره، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف العملية العسكرية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في جنين .

وأدان أبو الغيط، قصف الاحتلال الإسرائيلي المدن والمخيمات السكنية بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات الذي يعتبر عقابا جماعيا وانتقاما لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.

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