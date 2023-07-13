قائد الثورة: مصالح شركات الأسلحة الغربية تكمن في استمرار حرب أوكرانيا/ السيد رئيسي في القارة السمراء

رئيسي: نبذل قصارى جهدنا لتجنب بيع المواد الخام / إيران تحمل راية الدفاع عن حقوق الإنسان

اشار الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي، إلى ان الاستكبار والغرب يعمدان الى ابقاء الدول على بيع وتصدير النفط والمواد الخام، وبما يتيح لهما فرص تحويل هذه المواد وبيعها باسعار مضافة؛ وعليه نحن سخرنا الجهود في ايران على عدم بيع المواد الخام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" : ان الاستكبار والغرب يعمدان الى ابقاء الدول على بيع وتصدير النفط والمواد الخام، وبما يتيح لهما فرص تحويل هذه المواد وبيعها باسعار مضافة؛ وعليه نحن سخرنا الجهود في ايران على عدم بيع المواد الخام.

وخلال القمة الثنائية التي عقدها الرئيس الايراني في كامبالا أمس الاربعاء مع رئيس جمهورية اوغندا "يوفري موسوني"؛ مردفا انه "خلال مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية، تاسست علاقات جيدة بين ايران والدول الافريقية لاسيما دولة اوغندا الصديقة، وهي اخذة بالتوسع يوما بعد يوم".

وتابع : ان الحكومة الشعبية في ايران، وضعت نصب اولوياتها بناء العلاقات مع القارة الافريقية، وخاصة اوغندا؛ متطلعا الى توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما اعلن رئيس الجمهورية، تدشين "مكاتب ايران التكنولوجية" لدى اوغندا لعرض اخر المنتجات المعرفية ايرانية الصنع في هذا البلد؛ مؤكدا بان هذا الاجراء سيؤدي الى زيادة التعاون العلمي بين الجانبين.

وعلى صعيد اخر، قال رئيسي : ان الاستعمار الغربي يستغل موضوع "حقوق الانسان" كأداة للتضييق على الدول المستقلة؛ مؤكدا، "اننا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، نحمل راية الدفاع عن الحقوق الانسانية".

في المقابل، اكد الرئيس الاوغندي على ان "ايران تمتلك خبرات جيدة، تفتقر اليها دولة اوغندا"؛ مصرحا خلال اللقاء مع نظيره الايراني : قبل عدة سنوات تم الكشف عن موارد النفط والغاز في بلادنا، وعند التشاور مع الخبراء نصحونا بعدم تاسيس مصافي التكرير "لكونها غير مربحة"، لكننا تساءلنا لو كان ذلك صحيحا، فلماذا ايران وسائر الدول المنتجة لديها مصافي التكرير؟!

وتابع موسوني : عندما سافرت الى ايران، ادركت مدى اهمية تاسيس المصفاة في بلادي.

قائد الثورة: الغرب يستغل اوضاع الشعب الأوكراني لصالح شركات الأسلحة لديه

استقبل قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، أمس الأربعاء، جمعا من الطلاب و المبلغين في الحوزات العلمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية جمعا من المبلغين وطلبة الحوزات العلمیة في حسینیة الامام الخمینی (رض) بالعاصمة طهران، حيث أكد سماحته في هذا اللقاء على اهمية الدعاية وقال: "إذا أهملت أهمية التبليغ والدعاية في الحوزات العلمية، فسنصيب بالإستحالة الثقافية".

و أضاف قائد الثورة الإسلامية: "نظرا للمعلومات التي تصلني من جهات مختلفة، أشعر بالقلق بالنسبة لمجال الدعاية؛ حيث ان سعة الدعاية في البلاد هائلة وكثيفة لدرجة أنه حتى لو عملنا اضعاف ما عملناه حتى الآن، لا أعتقد أنه سيتم ملء هذه السعة".

وشدد آية الله خامنئي: "نحن بحاجة إلى الدعاية المناسبة، كما نحتاج إلى الوعظ والبحث؛ الرأي السائد اليوم في الحوزات العلمیة هو أن المقالات العلمية وما شابهها هي في المرتبة الأولی والدعایة تأتي في المرتبة الثانية وعلينا أن نمر و نتجاوز بهذه الرؤیة؛ لأن الدعاية هي في المرتبة الأولى".

وتابع: "اليوم ، مستوى الوعي العام بين الشباب وغير الشباب لا يقارن بالماضي. انا قضيت اكثر من ستين سنة من عمري مع فئة الشباب... في الماضي، كانت أفكارهم جيدة أيضا، لكنها لم تكن قابلة للمقارنة مع افكار شباب اليوم، حيث لقد زاد من مستواه".

وأشار سماحته إلى أهمية الدعاية الراسخة القديمة في الحوزات العملية وفي حياة كبار العلماء، مضيفا: "لقد تضاعفت أولوية الدعاية الدينية بين المهمة التي تقع على الحوزات العلمية بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية؛ لأن تكوين نظام سياسي على أساس الدين زاد من عداوة المستكبرين تجاه الإسلام".

ووصف قائد الثورة الإسلامية إيمان الشعب كأساس لاستقرار النظام الإسلامي، قائلا: "في عصرنا الحالي فإن مجال الدعاية تم تطويرها بجميع أنواع الأساليب التي تعتمد على العلم والأدوات، بما في ذلك الإنترنت والذكاء الاصطناعي (كرمز لفترة ما بعد الإنترنت) كثيرًا، لذا فإن العقل السليم يفرض أن نعتبر مجال الدعاية اولوية أمام سيوف الدعاية الأعداء الدامية".

واعتبر آية الله خامنئي: "ان الغربيين، باستخدام العلوم المختلفة، بما في ذلك علم النفس، يستبدلون الرسائل الكاذبة 100٪ بالحقيقة ويقدمونها للناس"، مؤكدا ان الجبهة المناهضة للنظام الإسلامي الذي يسمي نفسه بالديمقراطية الليبرالية كذبا، هي في الحقيقة ضد الحرية والتفكير الحر و ضد أي نوع من الديمقراطية التي لا تتبع نظام الإستكبار، وان الشعب الإيراني والنظام الإسلامي يكافح هذه الجبهة".

وأكد أن أولئك الذين استعمروا شعوبًا مثل شعب الهند لأكثر من مائة عام وأخذوا ممتلكاتهم منهم وحولوهم إلى شعب فقیر لا يمكنهم أن يطلقوا على أنفسهم ليبراليين، مضيفا: "الفرنسيون الذین ارتكبوا جرائم في الجزائر وقتلوا شعب هذا البلد لأكثر من مائة عام. ربما قتل عشرات الآلاف على مدى بضع سنوات. إنهم ليسوا ديمقراطيين، إنهم يكذبون. لأنهم يفرضون حكومات في بعض الأماكن".

ووصف سماحته، أوضاع الشعب الأوكراني المتشرد بأنه دليل على استمرار الدوافع الاستعمارية للغرب، قائلا: "من قام بتلك الممارسات في الجزائر وفي الهند يتصرف اليوم على نفس النهج الذي اتخذه سابقا حيث انه يستغل اليوم شعب عزل مثل الشعب الاوكراني لملء جيوب شركات الاسلحة الأمريكية... يجب قتل الشعب الأوكراني لأن مصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة الغربية تكمن في استمرار الحرب في أوكرانيا".

وأكدا قائد الثورة الاسلامية ان الغرب، اليوم، أضعف من أي وقت مضى، مبينا: "أن إدارة مثل الادارة الامريكية تسرق النفط السوري بسهولة أمام أعين الجميع. هذه جبهة وفي المقابل هناك نظام يستلهم من الاسلام ويرفض الغطرسة والاستعمار والتدخل في مصالح الدول المختلفة".

وصرح آية الله خامنئي: "أمريكا التي وصفها الإمام الخميني(رض) بالشيطان الأكبر، فإنها تحمل هذه الصفة معها في مختلف المجالات، بما فيها السياسية، والمواجهة مع الدول المختلفة، والمواجهة مع الأمة الأمريكية نفسها، وفي مجال العنصرية، والأخلاق الجنسي، والجريمة والقسوة".

إيران والعراق يبحثان سبل تقديم خدمات الاتصالات لزوار الأربعين

بحث وزيرا اتصالات إيران والعراق، أمس الأربعاء، سبل تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الاتصالات لزوار الأربعين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقى "عيسى زارع بور" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني الیوم الاربعاء بنظيرته العراقية "هيام عبود الياسري" والوفد المرافق لها، على هامش اجتماع وزراء الاتصالات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (إیکو)، وبحث معها سبل تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الاتصالات لزوار الأربعين.

وفي بداية هذا الاجتماع الذی حضره ایضا مدراء عدد من الشركات الخاصة الإيرانية العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي، تم تقديم تقرير عن منتجات وقدرات هذه الشركات إلى الوفد العراقي.

کما استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك في حقل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى صعيد اخر، التقى "زارع بور"، وزير الاتصالات الباکستاني "صادق افتخار" والوفد المرافق له؛ حيث وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واقيمت صباح أمس الاربعاء، مراسم افتتاح الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (يكو)، الذي تستضیفه وزارة الاتصالات الإيرانية.

ويهدف الاجتماع الى إيجاد سبل لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأسست منظمة "ايكو" منذ 52 عامًا بالتعاون مع ثلاث دول هي إيران وتركيا وباكستان وتعتبر إيران واحدة من الدول المؤسسة لهذه المنظمة التي تضم حاليا 10 دول.

ويستمر اجتماع طهران على مدى يومين، ويتم خلاله تبادل وجهات النظر بين وزراء الدول المشاركة حول مستقبل التحول الرقمي.

رئيسي: إيران تهدف الى زيادة العلاقات الاقتصادية مع كينيا الى 10 مرات

الرئيس الايراني يغادر كينيا متوجها الى أوغندا

غادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي نيروبي متوجهاً إلى العاصمة الأوغندية كامبالا بعد انتهاء زيارته الرسمية لكينيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي نيروبي متوجهاً إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، برفقة وزير خارجية كينيا، بعد الانتهاء من زيارة هذا البلد ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وخلال زيارته لكينيا، التقى الرئيس وناقش مع السيد وليام روتو، رئيس هذا البلد، ووقعت وفود رفيعة المستوى من البلدين 5 وثائق تعاون مهمة.

وكانت زيارة بيت الابتكار والتكنولوجيا الإيراني في نيروبي والاجتماع برجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين والكينيين من بين خطط رحلة رئيسي إلى كينيا.

إيران واذربيجان يبحثان مشاريع السدود ومحطات الطاقة الحدودية

بحث معاون وزير الطاقة الايراني، محمد جوانبخت، أمس الاربعاء، مع نظيره الاذربيجاني، سبل التعاون في متابعة بناء السدود ومحطات الطاقة الواقعة على نهر ارس الحدودي المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد معاون وزير الطاقة الايراني "محمد جوانبخت"، اجتماعا مشتركا مع نظيره الاذربيجاني "النور سلطان اوف"، لمناقشة سبل التعاون في متابعة بناء سدي "خدا آفرين" و"قيز قلعة سي" ومحطات الطاقة في هذه المنطقة التي تقع على نهر ارس الحدودي المشترك بين البلدين.

وعقب هذه المباحثات، اتخذ الجانبان الايراني والاذربيحاني القرارات المناسبة فيما يخص تسريع ويرة الاجراءات لاكمال وتدشين السدين خدا افرين وقيز قلعة سي.

علما، ان تاريخ التعاون القانوني بين ايران واذربيجان حول نهر ارس الحدودي، يعود للعام 1947م، حيث وقع الاتحاد السوفييتي السابق مع ايران اول اتفاقية بهذا الشأن.

أمير عبداللهيان: إيران لاتجامل مع أي طرف فيما يتعلق باستقلال وسيادة ووحدة أراضيها

قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبدللهيان ان ايران لا تجامل أي طرف فيما يتعلق باستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان، ردًا على بيان المحادثات الاستراتيجية بين روسيا ومجلس التعاون الخليج الفارسي في موسكو والمطالبة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، ان ايران لا تجامل مع أي طرف فيما يتعلق باستقلال وسيادة ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق استضافت موسكو يوم الاثنين 10 يونيو الجاري، اجتماع بين ممثلي دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وروسيا. وقد تضمن جانب من هذا البيان، المزاعم المتكررة حول الجزر الايرانية الثلاث.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الايرانية صباح الاربعاء سفير روسيا الاتحادية في طهران "الکسی ددوف"، لتسلمه احتجاجا على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بين روسيا والدول المطلة على الخليج الفارسي.

رئيسي: إيران تهدف الى زيادة العلاقات الاقتصادية مع كينيا الى 10 مرات

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان تعاون إيران مع القارة الأفريقية له جذور تاريخية ونعتقد أن هذه العلاقات يمكن أن تتطور يوما بعد يوم بين دولتي إيران وكينيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كينيا: إن تعاون إيران مع القارة الأفريقية له جذور تاريخية ونعتقد أنه يمكن تطوير هذه العلاقات يوما بعد يوم بين البلدين إيران وكينيا.

وقال إن إفريقيا قارة القدرات وتابع: هناك قدرات كثيرة في هذه القارة، وجهة نظرنا في الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه هذه القارة هي وجهة نظر البلدان ذات الموهبة والقدرة والقوى البشرية الموهوبة والموارد المادية والروحية والموارد الطبيعية والمعدنية.

وأضاف الرئيس: وجهة نظرنا تجاه إفريقيا وصديقتنا كينيا هي أن هذا البلد لديه العديد من القدرات، وأن تبادل القدرات بين البلدين يمكن أن يساعد في تحسين العلاقات.

وقال رئيسي: بفضل الثورة الإسلامية ودماء الشهداء وتوجيهات القائد الحكيم لبلادنا استطاعت بلادنا أن تحقق تقدمًا جيدًا رغم كل العقوبات.

واضاف اليوم تمكنت إيران الإسلامية من التغلب على العقوبات والتهديدات في مختلف المجالات منها: الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

وفي إشارة إلى استعدادنا لمشاركة خبراتنا مع الدولة والشعب الكيني العزيز، تابع الرئيس: لدينا اليوم العديد من الخبرات في مختلف مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والبتروكيماويات والزراعة والثروة السمكية.

وقال: إن أحد مجالات التعاون الجاد بيننا هو موضوع المعدات الصحية والطبية، لذا يمكن أن يكون لنا تعاون جيد في مجال الأدوية والأجهزة الطبية.

ونوه الرئيس: نعتقد أن تعاوننا لن يقتصر على دولتين، فإيران الإسلامية لها علاقات مع دول الخليج الفارسي وآسيا الوسطى، ومن ناحية أخرى، فإن كينيا لديها علاقات مع شرق إفريقيا. لذلك، فإن هذا الارتباط لا يقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا للتعاون مع العديد من الدول الأفريقية.

وتابع: إن مستوى التبادل التجاري بين إيران وإفريقيا ليس بمستوى مناسب ولا أحد منا راضٍ عن هذا المستوى التجاري.

وأوضح الرئيس أن هذه الزيارة التي تعد نقطة تحول في علاقاتنا يمكن أن تخلق سوقًا جيدًا للمنتجات الإيرانية في كينيا وشرق إفريقيا، وفي التبادلات والمناقشات التي أجريناها مع رئيس كينيا لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى الموقف المشترك للبلدين في مكافحة المخدرات، أضاف رئيسي: يمكننا التعاون في هذا المجال. لا نرى أي عقبات أمام تطوير العلاقات. هذا يمكن أن يساعد في توسيع وتطوير العلاقات.

وأعرب رئيسي عن تقديره لاستقبال كينيا حكومةً وشعباً وقال إننا نأمل أن تتطور العلاقات إلى مستوى مقبول، وقال: قريباً سنتمكن من استضافة رئيس كينيا في طهران وآمل أن نرى زيادة تنمية العلاقات مع كينيا.

وفي النهاية قال الرئيس: نأمل أن نرى مزيدًا من التطور للعلاقات بين طهران ونيروبي.

اسلامي يعلن عن افتتاح مركز الادوية الإشعاعية الجديد في بداية العام المقبل

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي سنفتتح مركزاً جديداً بحلول بداية العام المقبل، وسيكون هذا المركز الجديد أحد مراكز الأدوية الإشعاعية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي للصحفيين، أمس (الأربعاء)، على هامش اجتماع الوفد الحكومي: إننا ننتج 60 نوعًا من الأدوية المشعة، ولدينا تصدير إلى 9 دول. كما أن أكثر من 210 مركزاً طبياً ياخذ منا الأدوية الإشعاعية.

وفي إشارة إلى الإجراءات الاستثمارية، قال: سنفتتح مركزاً جديداً مع بداية العام المقبل، وسيكون هذا المركز الجديد أحد المراكز المهمة للأدوية الإشعاعية في البلاد، وهذا المركز سيلعب دوراً أكبر في تصدير وتطوير هذه الإستراتيجية.

أمير عبداللهيان: القارة الأفريقية هي الأرض التي تتطور فيها الفرص

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن وجود السكان الشباب والشعب الطيب قد حول القارة الأفريقية إلى أرض تتطور فيها الفرص وقال: إن إفريقيا متعصبة للحفاظ على استقلالها السياسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حسين أمير عبد اللهيان في صفحته الشخصية على موقع تويتر: نحن في كينيا وأوغندا (شرق إفريقيا) برفقة الرئيس الايراني.

وتابع: إن وجود فئة من الشباب، والشعب الطيب حول هذه القارة إلى أرض تتطور فيها الفرص.

وأوضح وزير الخارجية أن إفريقيا متعصبة للحفاظ على الاستقلال السياسي، موضحًا أن وجود سوق تصدير واستيراد متنوع يعد مجالاً مهماً للتعاون.

رئيسي يؤكد على ضرورة استخدام القدرات لتطوير التفاعلات التجارية بين إيران وكينيا

اعتبر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في اجتماع الوفدين رفيعي المستوى من إيران وكينيا، أن العلاقات بين البلدين لها جذور تاريخية عميقة وأكد على الحاجة إلى استخدام القدرات من أجل تطوير التفاعلات التجارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، في اجتماع وفدي إيران وكينيا الذي عقد أمس الأربعاء خلال زيارته الرسمية لهذا البلد، ان العلاقات بين البلدين ايران وكينيا لديها جذور تاريخية عميقة.

وأشار إلى القدرات الهائلة الموجودة بين إيران وكينيا، وشدد على ضرورة استخدام هذه القدرات بما يتماشى مع تطور التفاعلات التجارية.

وأكد الرئيس أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت اليوم من الدول المتقدمة في مختلف مجالات الطب والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة بفضل الثورة الإسلامية.

واعتبر رئيسي أن المستوى الحالي للتجارة بين البلدين غير كاف وغير مقبول وشدد على زيادة مستوى التعاون حتى 10 مرات في الخطوة الأولى.

واعتبر السيد "وليام روتو"، رئيس كينيا، في هذا الاجتماع أيضًا، زيارة الرئيس الايراني إلى كينيا بداية لفصل جديد في العلاقات بين البلدين، وأعرب عن جهود بلاده للاهتمام بتطوير التفاعلات التجارية والاستثمار في السياحة والثروة السمكية والزراعة والمعدات الطبية.

كما ناقش الوفدان السياسي والاقتصادي رفيعا المستوى من الجمهورية الإسلامية الايرانية وكينيا في بداية هذا الاجتماع حلول توسيع التعاون والتفاعلات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك إدخال القدرات المتنوعة لإيران وكينيا في مختلف مجالات الزراعة وتربية الحيوانات ومعدات الطب ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية المتعاونة من أجل التنمية.

كما رحب كبار المسؤولين في البلدين بتطوير وإنشاء الخط الملاحي بين موانئ الجمهورية الإسلامية الايرانية وكينيا، واستعرضوا الحلول الفعالة للتعاون في هذه المجالات.

وقبل اجتماع الوفود رفيعة المستوى، التقى رئيسا البلدين وبحثا العلاقات بين البلدين في جلسة خاصة.

ازاحة الستار عن طائرات مسيرة إيرانية الصنع في العاصمة الكينية نيروبي

تمت ازاحة الستار عن طائرات مسيرة إيرانية الصنع للاغراض الزراعية أمس الأربعاء، بحضور رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في العاصمة الكينية نيروبي بهدف تسويق المنتجات الإيرانية القائمة على المعرفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمت ازاحة الستار عن طائرات مسيرة إيرانية الصنع للاغراض الزراعية أمس الأربعاء، بحضور رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في العاصمة الكينية نيروبي بهدف تسويق المنتجات الإيرانية القائمة على المعرفة.

وهذه المسيرات لديها تطبيقات مزدوجة لرش المحاصيل والأراضي الزراعية والبحث في المزارع مع قدرات معالجة الصور في مجالات رسم الخرائط واكتشاف الآفات الزراعية.

وإحدى هذه الطائرات هي المسيرة "بليكان 2" التي تتمتع بقدرات فريدة مثل الدفع الصناعي المقاوم للماء والغبار، والأذرع القابلة للفصل والتحضير في دقيقتين، ورش 2 هكتار لكل تحليق، وتغطية أفقية من 5-6 أمتار، والقدرة على تركيب جميع أنواع الوحدات الزراعية، وضخ 6 لترات في الدقيقة ولديها برنامج ذكي للكشف عن مسار التحليق.

ووصل آية الله رئيسي إلى مطار نيروبي صباح اليوم الاربعاء 12 تموز/یولیو واستقبله مسؤولون كينيون.

ووقعت إيران وكينيا خمس وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات وفي اطار تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات نيروبي.

طهران و موسکو تعززان التعاون المشترك في مجال السينما

أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي إسماعيلي"، عن تطوير العلاقات بين طهران وموسكو في المجال عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي إسماعيلي"، عن تطوير العلاقات بين طهران وموسكو في المجال عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.

وقال إسماعيلي على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، في الأشهر الماضية أقيمت مهرجانات مختلفة في البلاد، كما تمت الموافقة على اقامة مهرجان بحر قزوين الدولي وسيعقد هذا المهرجان قريبا.

وأضاف: بموافقة البرلمان على الاتفاقية الثقافية مع موسكو سيكون تنفيذها على جدول الأعمال قريبا.

وتابع: وفقا لهذه الاتفاقية فإن مدن سانت بطرسبوررغ، و طهران وموسكو ستستضيف اقامة الأنشطة الثقافية المتفق عليها بين البلدين.

وصرح إسماعيلي عن عرض أفلام إيرانية في روسيا: في العام الماضي كانت لدينا تجربة قيمة في روسيا، حيث تصدر أحد أفلام الرسوم المتحركة شباك التذاكر في موسكو وحصد أكثر من 2.5 مليون دولار.

وأوضح: في العام الجاري تم الاتفاق مع السلطات الروسية على طرح أفلام جديدة في السينما الروسية، مما سيساعد ذلك بشكل كبير الاقتصاد والثقافة والفن الايراني.

إيران تستدعي سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية

عقب محتويات البيان الختامي للجولة السادسة من المحادثات الاستراتيجية بين وزراء خارجية روسيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليج الفارسي، تم استدعاء سفير الاتحاد الروسي إلى وزارة الخارجية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب ما ورد في البيان الختامي للجولة السادسة من المحادثات الاستراتيجية بين وزراء خارجية روسيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى تم استدعى سفير الاتحاد الروسي من قبل علي رضا عنايتي المدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية لتقديم اعتراضات الجمهورية الإسلامية الايرانية على محتويات هذا البيان.

ودعا مساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع إلى تصحيح موقف الاتحاد الروسي من هذه القضية، مؤكداً الانتماء الأبدي للجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى لبلدنا.

ومن جانب اخر أكد السفير الروسي لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية على احترام وحدة أراضي بلادنا وقال إنه سينقل الأمر إلى موسكو في أقرب وقت ممكن.

بختیار: ایران تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية

أكد السفير الايراني لدى الصين "محسن بختیار" أن بلاده تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية و تستعد للتعاون مع بكين للمضي قدمًا في هذه الخطة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن بختیار قال خلال اجتماعه مع مساعد وزیر الخارجیة الصیني "دنغ لی" في بکین، أمس الأربعاء: طهران تزيد من تعاونها مع بكين تماشياً مع دفع التوافق بين رئيسي البلدين.

ولفت المسؤول الإيراني الی التوقیع علی عشرین وثيقة استراتيجية خلال الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في بكين؛ موکدا بان طهران تسعى لتطوير العلاقات مع بكين.

وقال مساعد وزیر الخارجیه الصیني خلال اللقاء: إن طهران شريك استراتيجي شامل بالنسبة للصين وان تنمية العلاقات بين البلدين أولوية لنا.

وأردف المسؤول الصيني: بلادنا تزيد من تعاونها العملي مع طهران في مختلف المجالات تماشيا مع الوثيقة الاستراتيجية الإيرانية الصينية.

الرئيس الكيني يعلن عن تدشين خط إنتاج السيارات الإيرانية في كينيا قريبا

أعلن رئيس جمهورية كينيا، ويليام سامويي روتو، ان إيران ستدشن مصنعاً لإنتاج السيارات في كينيا قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الكيني في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: "ان توقيع 5 وثائق تعاون وتفاهم بين إيران وكينيا في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الاتصالات وتنمية الاستثمار والثروة السمكية وما إلى ذلك يمكن ان يكون مفيدا وفعالا للغاية".

وأضاف ويليام روتو: "قُدِّمت لي معلومات جيدة جدًا، مفادها أن إيران ستفتح مصنعًا لإنتاج السيارات في كينيا وسيتم إنتاج سيارات إيرانية محلية في بلادن".

وخاطب رئيس جمهورية كينيا رئيس بلادنا وقال: "إن هذا الاجتماع فرصة جيدة للغاية لتجديد الصداقة بين دولتي إيران وكينيا".

يذكر أنه وصل الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار نيروبي الدولي في الوجهة الأولى من جولته الأفريقية وكان في استقباله وزير الخارجية ألفريد موتوا.

وتمت هذه الزيارة بدعوة رسمية من رئيس كينيا من أجل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتحسين العلاقات السياسية مع الدول الصديقة والمتحالفة، وتنويع وجهات التصدير للجمهورية الإسلامية.

بحضور رئيسي البلدين... ايران و كينيا توقعان 5 وثائق تعاون

وقع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وكينيا 5 وثائق تعاون في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم مراسم التوقيع على 5 وثائق ومذكرات تعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكينيا بحضور الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي ورئيس جمهورية كينيا، وليام روتو.

وشملت هذه الوثائق ومذكرات التفاهم مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، والثروة السمكية، والتكنولوجيا المهنية التي وقعتها الوزارات و المنظمات المرتبطة.

يذكر أن الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مطار نيروبي الدولي كالوجهة الأولى من رحلته المكوكية إلى إفريقيا وكان في استقباله وزير الخارجية ألفريد موتوا.

أطلقت في نفس الوقت الذي دخل فيه الرئيس الايراني الى القصر الرئاسي الكيني 21 طلقة مدفعية تكريما لوصول رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية والوفد الإيراني.

رئيسي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر إلى القارة الافريقية بكرامة إنسانية وتآزر

شدد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي قبل مغادرته إلى إفريقيا على زيادة حصة إيران في الاقتصاد الأفريقي وقال: "لدى بعض الناس نظرة استعمارية لأفريقيا، لكن الجمهورية الإسلامية تنظر إلى هذه القارة بكرامة إنسانية وتآزر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الرئيس الايراني صباح الأربعاء وقبل مغادرته إلى الدول الإفريقية الثلاث، كينيا وأوغندا وزيمبابوي، أهداف الرحلة في مطار مهر أباد بطهران، قائلاً إن الرحلة تمت بدعوة رسمية من رؤساء كينيا وأوغندا وزيمبابوي.

واضاف كانت العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والدول الأفريقية بعد انتصار الثورة الإسلامية جيدة في مختلف المجالات، ولكن مع مرور الوقت، انقطعت بعض العلاقات، خاصة في العقد الماضي، لكن بسبب الثروة الهائلة والموارد الطبيعية والمعدنية التي تمتلكها أفريقيا اليوم، وبسبب المواهب العديدة في البلدان الأفريقية، يمكن أن يكون هناك تبادل للقدرات بين البلدين.

وأوضح الرئيس أن الدول الإفريقية أبدت اهتمامًا بالتواصل مع إيران، وأضاف: إن الدول الإفريقية من بين المجالات التي يمكن فيها اتخاذ إجراءات جيدة للتواصل مع إيران اليوم.

وأكد: البعض لديه نظرة استعمارية لأفريقيا، لكن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذه القارة هي وجهة نظر كرامة الإنسان والتآزر.

وأضاف السيد إبراهيم رئيسي: هناك مجالات جيدة للتعاون في مجال زراعة الأراضي والعمل الزراعي والمواد البروتينية في أفريقيا. يمكن القيام بعمل جيد للغاية في مجال العلوم والتكنولوجيا في البلدان الأفريقية. يمكن تفعيل مكاتبنا العلمية والتكنولوجية في هذه البلدان.

وقال الرئيس: هناك مجال جيد لتصدير الخدمات الهندسية الفنية.

وأوضح أن حصة إيران في التجارة والاقتصاد الإفريقي متدنية للغاية، موضحًا أن نصيب الاقتصاد الإفريقي اليوم هو 1200 مليار دولار، وحصة إيران لا تزيد عن مليار و 200 مليون دولار.

وأكد الرئيس: اليوم يعتبر التواصل مع الدول الأفريقية أحد المجالات ذات الأولوية في السياسة الخارجية. تحظى سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية باهتمام الحكومة.

وأعرب رئيسي عن أمله في أن تتخذ هذه الرحلة خطوات جيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية.

الترحيب الرسمي بآية الله رئيسي، والاجتماع الثنائي للرئيسين، وعقد اجتماعات مشتركة لوفود البلدين رفيعة المستوى، وتوقيع وثائق التعاون، وشرح نتائج المشاورات الرسمية في المؤتمر الصحفي المشترك، جزء من خطط الرئيس خلال زيارته إلى كينيا وأوغندا وزيمبابوي.

كما سيعقد الرئيس خلال هذه الرحلات اجتماعات بحضور رجال الأعمال ونشطاء الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين من إيران والدول المضيفة للتعريف بالقدرات الاقتصادية والتجارية لإيران وهذه الدول.

هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الإيراني إلى القارة الإفريقية بأكملها بعد 11 عامًا، والتي تتم وفقًا للسياسة الخارجية الشاملة والمتوازنة والقائمة على التقارب في نفس الوقت مع التعددية الاقتصادية للحكومة الثالثة عشرة، والتي تهدف إلى زيادة الوجود الإيراني في اقتصاد القارة الأفريقية بنحو 600 مليار دولار.

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