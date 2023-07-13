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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٢٣ ص

الرئيس الإيراني يغادر اوغندا باتجاه زيمبابوي

الرئيس الإيراني يغادر اوغندا باتجاه زيمبابوي

غادر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اية الله السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس العاصمة الاوغندية كامبالا، متوجها الى عاصمة زيمبابوي "هراري"، خلال جولته إلى القارة السمراء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زيمبابوي، تشكل المحطة الثالثة من جولة الرئيس الايراني الحالية على افريقيا، والتي شملت كينيا و اوغندا ايضا.

هذا و اجرى الرئيس الإيراني، خلال زيارة كامبالا، مباحثات مع رئيس جمهورية اوغندا "يوفري موسوني"، كما تم التوقيع على 4 وثائق للتعاون بين البلدين، فضلا عن تدشين مكتب ايران للابداع والتقنية في اوغندا، وحضوره الاجتماع المشترك بين رجال الاعمال الايرانيين والاوغنديين، وايضا اجتماع الحوار بين الاديان في مسجد كامبالا الوطني.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية بقيادة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على تعزيز التعاون مع دول المنطقة والعالم. 

/انتهى/

رمز الخبر 1934944

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