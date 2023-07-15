أمير عبد اللهيان يعزي بوفاة الشيخ عفيف النابلسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب وزير خارجية بلادنا، حسين أمير عبد اللهيان، عن تعازيه بوفاة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي ونص هذه الرسالة كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

تألمنا كثيراً من نبأ وفاة العلامة آية الله الشيخ عفيف النابلسي. كرس الفقيد من خلال تأسيس حوزة السيدة الزهراء (عليه السلام) وتدريب العديد من الطلاب وتأليف الكتب القيمة كل حياته المباركة لنشر دين الإسلام ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام) السامية ووحدة المسلمين والعالم الاسلامي. كما أن مواقفه الجريئة في دعم مقاومة لبنان وفلسطين ضد الكيان الصهيوني كانت بمثابة دعم كبير لمجاهدي المقاومة في لبنان وفلسطين.

واعرب امير عبداللهيان عن تعازيه لسماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي(دام ظله العالي) والى الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ولجميع الانصار الشجعان لهذا المجاهد في جبهة المقاومة الإسلامية، وخاصة اسرته الكريمة، داعيا الباري تعالى للفقيد الرحمة والرضوان والجوار مع الصالحين، ولذويه الصبر والاجر، ولكم دوام الصحة والتوفيق.

حسين أميرعبد اللهيان

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الشخصيات العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، قد لبى نداء ربه يوم الجمعة والتحق بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض.

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